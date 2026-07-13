Záhada ve Wimbledonu. Fery dostal k narozeninám obálku od princezny Kate

  13:28aktualizováno  13:28
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Arthur Fery

Arthur Fery | foto: Profimedia.cz

Princezna Charlotte a princezna Kate na Wimbledonu (12. července 2026)
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Britský tenista Arthur Fery prožil narozeniny, na které jen tak nezapomene. Přímo ve Wimbledonu se dočkal gratulace od princezny Kate, která mu navíc předala tajemnou obálku. Fanoušci nyní spekulují, co se v ní ukrývalo.

Fery se letos postaral o jednu z největších senzací turnaje. Do hlavní soutěže se dostal na divokou kartu a jako teprve druhý tenista v historii prošel z této pozice až do semifinále. Jeho pohádkovou jízdu zastavil až druhý nasazený Alexander Zverev.

Přestože britský hráč zůstal před branami finále, svými výkony si získal fanoušky po celém světě. Finále mužské dvouhry už sledoval pouze z hlediště, a to v den svých 24. narozenin. Čekalo tak na něj milé překvapení.

Na Feryho nezapomněla patronka All England Clubu, princezna z Walesu. Společně s dcerou Charlotte a synem Georgem mu předala obálku se slovy: „Tohle je pro vás. Všechno nejlepší k narozeninám.“

Viditelně překvapený tenista jí možná chtěl pozornost oplatit. Protože ví, že královská rodina patří mezi velké příznivce tenisu, nabídl se, že si s jejími dětmi kdykoliv rád zahraje. „Bylo by hezké je znovu vidět. Uvidíme, jestli se ozvou,“ řekl později s nadsázkou novinářům.

Záběry Feryho setkání s královskou rodinou rychle obletěly sociální sítě. Fanoušci se od té chvíle dohadují, co mu princezna v obálce předala. Nejčastěji tipují narozeninové přání. Objevily se ale také domněnky o pozvánce na některou z akcí v Buckinghamském paláci, nebo dokonce o štědrém šeku.

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