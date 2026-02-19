Anastasija Kučerovová je Ruska, která dlouhodobě žije v Itálii. Válku na Ukrajině odmítá a během zahajovacího ceremoniálu olympijských her se rozhodla vyjádřit svůj postoj symbolickým gestem dobrovolnice, která nesla ceduli právě ukrajinské výpravy.
Původně mělo být přidělování zemí dobrovolnicím ve stříbrných kabátech náhodné. Pak se ale organizátoři dobrovolníků zeptali, zda nějakou zemi preferují. Kučerovová, která žije v Miláně 14 let a nesouhlasí s putinovským režimem ani invazí, si zvolila Ukrajinu.
„Když jdete vedle těchto lidí, uvědomíte si, že mají plné právo cítit vůči Rusům nenávist,“ řekla v rozhovoru pro agenturu Associated Press . „Přesto si myslím, že i malé gesto může ukázat, že ne všichni lidé z Ruska smýšlejí stejně.“
Ukrajinská výprava ani nikdo jiný na milánském stadionu San Siro až do poslední chvíle netušil, kdo ceduli nese. Když však sportovci rozpoznali její původ, začali s ní komunikovat rusky.
„Otočila jsem se na ně a nevěděla jsem, co říct. Nakonec jsem jim jen řekla, že se mají připravit, že jim celý stadion bude tleskat vestoje,“ popsala momenty před nástupem na plochu. Sportovci prý byli skeptičtí, ale podpora, kterou zaplněný stadion projevil, byla obrovská. Kučerovová pro AP uvedla, že ji dojala.
Ukrajina věc kritizuje
O svém kroku a motivaci nejprve hovořila na svých sociálních sítích a následně poskytla rozhovor médiím. Ukrajinské ministerstvo zahraničí však celou věc ostře kritizuje.
Mluvčí ministerstva Heorhij Tychyj oznámil, že Kyjev bude po Mezinárodním olympijském výboru požadovat interní vyšetřování i omluvu.
„To, že MOV zvolil Rusku, aby nesla tabulku ukrajinského týmu, je odporné. Překračuje to jakoukoli lidskou morálku i jakýkoli princip. Ani si nedokážu představit, co se honilo hlavou člověku v MOV, který viděl, že se přihlásila ruská žena, a schválil ji,“ citoval jeho vyjádření web United24Media.
MOV reagoval zdrženlivě. Mluvčí Mark Adams řekl, že situaci nepovažuje za nijak problematickou. „Neprověřujeme všechny dobrovolníky do detailu,“ uvedl podle serveru Newsmax.
Mluvčí her Luca Casassa doplnil, že na zahajovacím ceremoniálu působilo více než 1 200 dobrovolníků. „Pracovali na tom, aby byl ceremoniál výjimečný. Nemůžeme detailně prověřovat každého jednotlivce,“ řekl.
Gesta spojená s politickou situací ve světě jsou přitom na olympijských hrách dlouhodobě pod drobnohledem. Výraznou kontroverzi vyvolal případ ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče, který chtěl závodit s helmou nesoucí portréty ukrajinských sportovců zavražděných během války. MOV mu však helmu oficiálně zakázal. Když s ní přesto nastoupil, byl diskvalifikován.
Kučerovová během slavnostního zahájení nesla ceduli také pro dánskou výpravu. „Byla to náhoda, ale přemýšlela jsem o tom,“ uvedla. Dánsko v poslední době čelí tlaku Spojených států, které chtějí pod svou kontrolu převzít Grónsko. I to se promítlo do atmosféry her.
Na hokejové utkání mezi USA a Dánskem například diváci přinesli grónskou vlajku jako symbol podpory a zároveň odporu proti krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Pořadatelé je však požádali, aby vlajky stáhli. Jako vysvětlení měli uvést, že by na to někteří američtí fanoušci mohli reagovat agresivně.