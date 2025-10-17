Itálie chystá nevídané zahájení olympiády. Průvod sportovců bude na čtyřech místech

Pořadatelé zimních olympijských her v roce 2026 plánují na úvod vedle Milána slavnostní průvody sportovců také v Cortině d’Ampezzo, Predazzu a Livignu, kde se budou rovněž odehrávat olympijské soutěže. Výkonná ředitelka organizačního výboru Andrea Varnierová na tiskové konferenci řekla, že tím chtějí umožnit účast na ceremoniálu většímu počtu olympioniků. Na milánský stadion San Siro, kde se před 60 000 diváky uskuteční hlavní zahajovací ceremoniál her, by to měli z horských středisek daleko.

Slavnostní zahájení XXIV. zimních olympijských her. Vlajkonoši české výpravy jsou krasobruslař Michal Březina a hokejistka Alena Mills. (4. února 2022) | foto: Roman Vondrouš, ČTK

K něčemu podobnému se organizátoři olympijských her odhodlali poprvé v historii. Vyplynulo to z toho, že únorová zimní olympiáda je rozprostřena do řady míst, aby se co nejvíce využila stávající sportoviště. „Slavnostní zahájení je vstup, pozvání. Je to jediný okamžik, který je opravdu pro každého,“ řekla Varnierová s tím, že jinak má každá země na hrách svůj oblíbený sport.

Biatlonisté budou moci z Anterselvy přejet na průvod do nedaleké Cortiny. Pro sjezdové lyžaře, kteří budou mít mužské disciplíny v Bormiu, bude nejbližší destinací zhruba 45 kilometrů vzdálené Livigno. Každý národ bude mít dva vlajkonoše s tím, že se budou moci objevit ve dvou různých destinacích.

Pořadatelé potvrdili, že budou dva olympijské ohně. Jeden vzplane v Miláně, druhý v Cortině. Ústředním motivem zahajovacího ceremoniálu bude harmonie. Ta symbolizuje spojení městských a horských sportovišť pro tyto hry a také chce být výzvou v současném světě plném napjatých mezinárodních vztahů.

„Jestli toho dosáhneme a vyšleme silnou zprávu míru, myslím, že pak dosáhneme svého cíle,“ řekl Marco Balich, producent zahajovacího i závěrečného ceremoniálu.

Většina hlavních bodů programu zůstává utajená, ale organizátoři už zveřejnili, že na ceremoniálu uctí památku slavného italského módního návrháře Giorgia Armaniho, jenž 4. září ve věku 91 let zemřel. Tento tvůrce desítky let navrhoval kolekce pro italské výpravy na olympijských i paralympijských hrách a byl blízkým přítelem bývalého prezidenta Italského olympijského výboru Giovanniho Malaga, který je nyní předsedou organizačního výboru her.

