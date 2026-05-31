ONLINE: Kanada - Norsko 0:2. Překvapení turnaje? Seveřané vedou v boji o bronz

Kanaďané byli v letech 2015 až 2023 na osmi turnajích čtyřikrát zlatí, třikrát stříbrní a jednou skončili s bramborovou medailí. Teď ale už dva roky čekají. V Praze podlehli Švédsku, daleko víc šokující ale byla porážka od Dánska ve čtvrtfinále na loňském turnaji.
Ve Švýcarsku zvítězil zámořský celek ve všech osmi utkáních, stopku mu vystavilo až rozjeté Finsko. Kanadě kvůli těžkému propadu v prostředním dějství uštědřilo porážku 4:2 a poslalo ji do zápasu o třetí místo.
Na finský výběr nestačila ani nabitá kanadská soupiska, která čítá zvučná a v hokeji velmi známá jména včetně Sidneyho Crosbyho, Ryana O’Riellyho nebo Macklina Celebriniho.
Právě devatenáctiletý kapitán kanadského výběru byl ze semifinálové prohry zklamaný. „Na tomto turnaji je spousta skvělých týmů... Ale tahle prohra opravdu bolí, protože si myslím, že jsme měli na víc. Potenciál téhle party byl ještě někde jinde,“ uvedl.
„Když na sebe obléknete tento dres – vnímáte a chápete hrdost, která s tím souvisí. Takže bez ohledu na to, jestli je to první zápas turnaje nebo zápas o bronz, chcete uspět. Jasně, vím, že každý je zklamaný, chtěli jsme hrát o zlato. Ale musíme akceptovat, že o zlato to nebude, a předvést dobrý výkon,“ doplnil zkušený Crosby.
V duelu o bronz se Kanada střetne s překvapením turnaje Norskem. Severskému týmu se, přestože hraje životní šampionát, semifinále nepovedlo. Prohrálo 6:0 s domácím Švýcarskem, které má potřetí za sebou šanci na zlato a zabojuje o historicky první kov.
Konec semifinálového zápasu provázel nečekaný skandál. Trenéři Jan Cadieux a Petter Thoresen se před závěrečnou sirénou, když už bylo rozhodnuto, dostali do roztržky kvůli zákroku na švýcarského útočníka Nina Niederreitera.
Norsko má ale stále o co hrát. Postup do semifinále je pro něj historickým úspěchem. A přestože porážka od Švýcarska mrzí, zisk bronzové medaile by pro něj byl obrovským, dosud nevídaným úspěchem. Tím zatím nejlepším umístěním byla čtvrtá pozice z roku 1951.
„Jsme natěšení. Nikdy jsme utkání o bronz nehráli, takže budeme na zápas nažhavenější než soupeř,“ řekl norský obránce Stian Solberg.
„Máme rozhodně na víc, než co jsme ukázali. Nemyslím si ale, že pro nás bude těžké připravit se dobře na neděli, bude to pro nás obrovský zápas,“ doplnil ho spoluhráč Patrick Elvsveen po sobotním utkání.
6:44 E. Pettersen (C. Kasastul), 32:29 S. Solberg (M. Brandsegg-Nygard, J. Johannesen)
J. Greaves - P. Wotherspoon, D. Mateychuk - M. Rielly, D. DeMelo - D. Nurse, Z. Whitecloud - S. Dickinson - S. Crosby, M. Celebrini, P. Martone - D. Holloway, R. Thomas, M. Scheifele - J. Tavares, R. O’Reilly, D. Cozens - C. Brown, F. Minten, G. Vilardi - E. Finnie
H. Haukeland - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - A. Martinsen, T. Koblar, M. Brandsegg-Nygard - P. Elvsveen, E. Salsten , M. Rönnild - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, E. Pettersen - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Öby-Olsen
Vyloučení: 4:3, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0