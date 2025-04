Basket ONLINE: USK - Schio. Pražanky ve čtvrtfinále Euroligy v poločase vedou

„Každá účast na takovém turnaji je super. Potvrzuje to, že jsme v evropské špičce a to nás těší. Je to nejvíc, co může za sezonu dosáhnout,“ řekla novinářům trenérka USK Natália Hejková.

Více se jí líbil předchozí systém Final Four se čtyřmi nejlepšími celky. „Myslím, že je to úplně zbytečné, co vymysleli za model soutěže. Navíc ten poražený cestuje do Zaragozy jen na jeden zápas. Myslím si, že napínavější i pro diváka by bylo, kdyby se hrálo normální play off a dostali se tam jen čtyři,“ prohlásila Hejková.

Se Schiem se USK střetne čtvrtým rokem po sobě. V roce 2022 vyhrály Pražanky ve čtvrtfinále 2:1 na zápasy, předloni na domácím Final Four na Královce prohrály duel o 3. místo 56:59 a loni zvítězily také ve čtvrtfinálové sérii 2:1 na utkání. „Známe se velmi dobře. Možná větší sebevědomí z rozhodujících zápasů máme my, za poslední sezony jsme byly ty vítězné, tak doufám, že to tak zůstane,“ uvedla Hejková, kterou čeká 17. finálový turnaj Euroligy.

Nejlepší střelkyní Schia je s průměrem 15,9 bodu Lotyška Kitija Laksaová. „Je to fakt dobrý střelec. Nehraje Euroligu první rok. Momentálně si věří, hrají to přes ní. Ale máme dobrou obranu, tak doufejme, že si poradíme,“ řekla jednasedmdesátiletá slovenská trenérka, kterou ukončí po této sezoně kariéru.

Kitija Laksaová (vlevo) ze Schia útočí na koš Žabin.

Na Final Four uspěly hráčky USK v prvním utkání jen v roce 2015. Tentokrát ho musí zvládnout, aby měly šanci bojovat o medaile. „Má to i své důvody, že je tam velká přestávka mezi tím turnajem a play off. My nemáme silnou soutěž a obvykle v té pauze hrajeme čtvrtfinále a semifinále, které je takové... Aspoň že s Chomutovem jsme teď hrály slušné zápasy. Forma je otazník. Nemáme ani čas hrát s chlapci, abychom přepnuli na jinou rychlost, takže většinou ten první zápas je pro nás těžký,“ uvedla Hejková.

U všech osmi postupů USK mezi elitu Euroligy byla rozehrávačka Tereza Vyoralová. „Vzhledem k tomu, že letos je to úplně jiné a teď jde o všechno v prvním zápase, tak se soustředíme hlavně na to ho zvládnout. Pokud to zvládneme, čeká nás Fenerbahce, což také není nic jednoduchého. Každopádně si myslím, že tohle Final Six bude tak vyrovnané, že opravdu musíme dát do prvního zápasu všechno. Pak se uvidí,“ uvedla jednatřicetiletá rozehrávačka.

„Myslím si, že to bude hlavně o nás. Schio přijede také výborně připravené. Mají hodně individualit, které když se chytí, tak to nebude vůbec jednoduché. Bude to hlavně o naší týmové obraně a našem nasazení,“ řekla Vyoralová.

Tereza Vyoralová (12) a Teja Oblaková z USK Praha se dobře baví během zápasu v Trutnově.

Věří, že tým v Zaragoze ukáže svůj potenciál. „Sezona nebyla jednoduchá. Pořád nám někdo chyběl, pořád se to nějak doplňovalo. Když se všechno sejde, máme na to uhrát tam opravdu výsledek. Rotace je větší a určitě jsme ze sebe ještě každá z nás ani jako tým nevyždímaly maximum,“ uvedla.

Druhou čtvrtfinálovou dvojici tvoří Mersin a Bourges, vítěz tohoto souboje narazí na Valencii. Pořádající Zaragoza se do Final Six nedostala. „Jsem sama zvědavá, kolik lidí to přitáhne. Jestli jsou v Zaragoze zvyklí chodit fandit jen basketbalu. Doufám, že udělají hezkou atmosféru, aby to bylo zábavnější. Přeci jen se hraje líp před diváky než před prázdnou halou,“ dodala Vyoralová.