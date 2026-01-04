„Byl to rok plný zkoušek, dobrých i těžkých momentů. Do další kapitoly vstupuji silnější – a dokonce s novým příjmením,“ vzkázala svým sledujícím. Krátký text tak definitivně potvrdil to, o čem se mluvilo už několik měsíců.
O svatbě se začalo spekulovat na konci září. Podle tehdejších informací serveru extra.cz měla proběhnout v Praze a bez větší publicity. Mezi hosty se měla objevit i Muradovova dcera z předchozího vztahu se zpěvačkou Monikou Bagárovou.
Romantický začátek celé kapitoly přišel už v červnu minulého roku. Muradov tehdy před Sabinou poklekl v restauraci za přítomnosti nejbližších přátel a zásnuby zachytilo i video, které Karásková následně sdílela na sociálních sítích.