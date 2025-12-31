Zemřel bronzový medailista z olympijských her v Mexiku. Zápasník Zeman měl 79 let

Autor: ,
  12:07aktualizováno  12:07
Ve věku 79 let zemřel minulý čtvrtek zápasník Miroslav Zeman, bronzový medailista z olympijských her v Mexiku v roce 1968. O úmrtí bývalého reprezentanta v řecko-římském stylu informoval Český svaz zápasu.

Nejlepší zápasníci v muší váze na OH v Mexiku: zleva stříbrný Sovět Bakulin, vítěz Bulhar Kirova a bronzový Miroslav Zeman. | foto: Profimedia.cz

Šestinásobný český šampion v muší váze do 52 kg zažil mezinárodní vrchol na olympijských hrách v Mexiku, kde vybojoval čtyři vítězství, než podlehl německému soupeři Rolfu Lacourovi a poté i celkově vítěznému Petaru Kirovovi z Bulharska. Startoval pak i o čtyři roky později v Mnichově, kde skončil čtvrtý.

Zeman, který byl letos v říjnu uveden do domácí Síně slávy, se dvakrát zúčastnil i mistrovství světa a v Bukurešti 1967 skončil šestý. Z pěti startů na evropských šampionátech dopadl nejlépe na tom posledním v roce 1973 v Helsinkách, kde obsadil páté místo. Nedlouho poté kariéru ze zdravotních důvodů ukončil.

„Miroslav Zeman se dlouhodobě zasloužil o rozvoj a podporu zápasu v České republice. Český zápas v něm ztratil člověka, který mu věnoval velkou část svého života, energie i srdce,“ uvedl svaz.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.