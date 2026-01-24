SBŠ Ostrava těsně vyzrála na Hradec, Žabiny Brno deklasovaly Slovanku

Favorizovaná Ostrava vedla ve druhé čtvrtině v Hradci Králové až o osm bodů, ještě do poločasu ale domácí Lvice skóre otočily. Svěřenkyně reprezentační trenérky Romany Ptáčkové si vypracovaly jedenáctibodový náskok, který pak držely ještě v úvodu poslední části. V těsné koncovce ale na překvapivou pátou výhru sezony nedosáhly.
V dresu vítězek nastřílela 18 bodů Oliana Squiresová, která proměnila čtyři trojkové pokusy. Za domácí tým zapsala 16 bodů a 11 doskoků Eliška Hálová.
Žabiny po čtvrté výhře v řadě ztrácejí na Ostravu dva body, navíc mají zápas k dobru. Favoritky táhla Stephanie Jonesová, nejlepší střelkyně zápasu dala 25 bodů a přidala i 14 doskoků. Double double zapsala i Kennedy Brownová za 15 bodů a 14 doskoků.
Basketbalová Chance liga žen
16. kolo
Hradec Králové - SBŠ Ostrava 68:70 (20:21, 43:32, 60:51)
Žabiny Brno - Slovanka 96:47 (28:10, 53:19, 71:27)
Tabulka
|1.
|USK Praha
|15
|15
|0
|1594:801
|30
|2.
|SBŠ Ostrava
|16
|13
|3
|1234:1148
|29
|3.
|Žabiny Brno
|15
|12
|3
|1248:949
|27
|4.
|KP Brno
|14
|9
|5
|1168:1039
|23
|5.
|Brandýs nad Labem
|15
|8
|7
|1107:1211
|23
|6.
|Chomutov
|15
|6
|9
|1009:1128
|21
|7.
|Trutnov
|14
|6
|8
|1017:1111
|20
|8.
|Hradec Králové
|15
|4
|11
|1033:1122
|19
|9.
|Slovanka
|15
|1
|14
|921:1375
|16
|10.
|Basket Ostrava
|14
|0
|14
|787:1234
|14