SBŠ Ostrava těsně vyzrála na Hradec, Žabiny Brno deklasovaly Slovanku

  20:11aktualizováno  20:11
Basketbalisty SBŠ Ostrava vydřely v 16. kole vítězství 70:68 nad Hradcem Králové a na druhém místě neúplné ligové tabulky zaostávají o bod za USK Praha. Stále neporažené úřadující šampionky ale mají odehráno o zápas méně. Hladkou výhru slavily i třetí Žabiny Brno, které deklasovaly Slovanku 96:47.

Aleah Nelsonová ze SBŠ Ostrava zakončuje akci. | foto: Hradecké lvice

Favorizovaná Ostrava vedla ve druhé čtvrtině v Hradci Králové až o osm bodů, ještě do poločasu ale domácí Lvice skóre otočily. Svěřenkyně reprezentační trenérky Romany Ptáčkové si vypracovaly jedenáctibodový náskok, který pak držely ještě v úvodu poslední části. V těsné koncovce ale na překvapivou pátou výhru sezony nedosáhly.

V dresu vítězek nastřílela 18 bodů Oliana Squiresová, která proměnila čtyři trojkové pokusy. Za domácí tým zapsala 16 bodů a 11 doskoků Eliška Hálová.

Žabiny po čtvrté výhře v řadě ztrácejí na Ostravu dva body, navíc mají zápas k dobru. Favoritky táhla Stephanie Jonesová, nejlepší střelkyně zápasu dala 25 bodů a přidala i 14 doskoků. Double double zapsala i Kennedy Brownová za 15 bodů a 14 doskoků.

Basketbalová Chance liga žen

16. kolo

Hradec Králové - SBŠ Ostrava 68:70 (20:21, 43:32, 60:51)
Nejvíce bodů: Hálová 16, Hrubá a Bolardtová po 11 - Squiresová 18, Halátková 13, Beloševičová 12

Žabiny Brno - Slovanka 96:47 (28:10, 53:19, 71:27)
Nejvíce bodů: S. Jonesová 25, Colleyová 16, Brownová 15 - Hauserová 11, Lukačková 10, Seifrtová a Kovtunová po 6

Tabulka

1.USK Praha151501594:80130
2.SBŠ Ostrava161331234:114829
3.Žabiny Brno151231248:94927
4.KP Brno14951168:103923
5.Brandýs nad Labem15871107:121123
6.Chomutov15691009:112821
7.Trutnov14681017:111120
8.Hradec Králové154111033:112219
9.Slovanka15114921:137516
10.Basket Ostrava14014787:123414
