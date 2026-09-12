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ONLINE: Zbrojovka - Artis, kdo uspěje v brněnském derby a souboji nováčků?

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  14:30aktualizováno  14:30
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Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Brněnské derby ve fotbalové lize po devadesáti letech: Zbrojovka v osmém kole hostí Artis. Zároveň jde o souboj nováčků soutěže, kteří pro své domácí zápasy využívají stejný stadion. Duel můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

Fotbalový svátek v Brně. Zbrojovka sice naposled podlehla na Slavii 0:4, ale jinak se jí vstup do sezony povedl. Se třinácti body patří do první poloviny tabulky.

Artis, někdejší Líšeň, je sice se čtyřmi body v tabulce dole, ale herně to špatné není. Navíc v závěru přestupního termínu přivedla zajímavé posily: Sanyanga s Perišičem ze Slavie, který dosud hostoval v Košicích, či Boháče z Plzně.

Zbrojovka zase kontrovala hostováním libereckého Afolabiho Soliua.

V uplynulé sezoně v druhé lize skončily vzájemné zápasy remízou a výhrou Zbrojovky. Artis svého rivala zdolal naposled v březnu 2022, rovněž ve druhé lize.

Artis je v nejvyšší soutěži poprvé v historii, brněnské derby tak se Zbrojovkou před mnoha lety obstaraly například Židenice.

Chance Liga 2026/2027
12. 9. 2026 15:00
Zbrojovka : Artis Brno
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