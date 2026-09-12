ONLINE: Zbrojovka - Artis, kdo uspěje v brněnském derby a souboji nováčků?

Fotbalový svátek v Brně. Zbrojovka sice naposled podlehla na Slavii 0:4, ale jinak se jí vstup do sezony povedl. Se třinácti body patří do první poloviny tabulky.
Artis, někdejší Líšeň, je sice se čtyřmi body v tabulce dole, ale herně to špatné není. Navíc v závěru přestupního termínu přivedla zajímavé posily: Sanyanga s Perišičem ze Slavie, který dosud hostoval v Košicích, či Boháče z Plzně.
Zbrojovka zase kontrovala hostováním libereckého Afolabiho Soliua.
V uplynulé sezoně v druhé lize skončily vzájemné zápasy remízou a výhrou Zbrojovky. Artis svého rivala zdolal naposled v březnu 2022, rovněž ve druhé lize.
Artis je v nejvyšší soutěži poprvé v historii, brněnské derby tak se Zbrojovkou před mnoha lety obstaraly například Židenice.