Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

Autor: ,
  19:05aktualizováno  19:10
Po třech letech se fotbalisté brněnské Zbrojovky vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po pondělní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem. Jihočeši šest kol před koncem ztrácejí na čelo 18 bodů a se svěřenci trenéra Martina Svědíka mají horší vzájemnou bilanci.

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Zbrojovka hrála první ligu naposledy v ročníku 2022/23. Postup mezi elitu je prvním velkým sportovním úspěchem od nástupu nových majitelů. V listopadu 2024 koupila klub společnost OneCap, která se přesunula do pozice menšinového vlastníka od loňského srpna a příchodu podnikatele Vojtěcha Kačeny.

Táborsko remízou na hřišti Artisu udrželo před konkurentem druhou příčku o dva body. V úvodu hosty poslal do vedení zblízka Matějka, jenž 13. trefou v sezoně dostihl nejlepšího střelce soutěže a pondělního soupeře Adedirana. Ve 40. minutě srovnal po kombinační akci Navrátil.

Zbrojovka má nakročeno k tomu, aby ovládla druhou ligu podobně jako před rokem Zlín. Ten měl po závěrečném 30. kole osmnáctibodový náskok na druhou příčku, dohromady nasbíral 71 bodů. Brněnský celek má nyní na kontě 62 bodů.

Připravujeme podrobnosti...

Chance Národní Liga
24. kolo 20. 4. 2026 17:00
SK Artis Brno SK Artis Brno : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 1:1 (1:1)
Góly:
40. Navrátil
Góly:
9. Matějka
Sestavy:
Holý – Jeřábek (C), Plechatý, Harazim, Štěrba – Pospíšil (87. Breite), Sedlák – Fomba (46. al-Mušajfrí), Navrátil (61. Samek), Vukadinović (61. Osei, 90+4. Fulnek) – Adediran.
Sestavy:
Pastornický – P. Novák (C), Bláha, Holiš, Barac (89. Řezáč) – Polyák – Nikl, Matějka (71. Voleský), Bello (78. Hák), Varačka (78. J. Rezek) – Plachý.
Náhradníci:
Borek, Kašík – al-Brajkí, D. Toula, Švancara.
Náhradníci:
Kubný, Šťovíček – F. Rataj.
Žluté karty:
38. Navrátil
Žluté karty:
23. Barac

Rozhodčí: Jan Machálek – Jan Dohnálek, Petr Brázdil

Počet diváků: 1056

KLUBZVRPSB
1.Zbrojovka Brno24202251:1962
2.Táborsko24135641:2544
3.Artis Brno24126639:3042
4.Opava24118539:2441
5.Příbram24115824:2538
6.Žižkov24115832:3538
7.Ústí nad Labem241131043:3736
8.Ostrava B241041036:3434
9.Vlašim2496934:2633
10.Slavia Praha B24951036:3332
11.České Budějovice24931223:3130
12.Chrudim24671130:4325
13.Prostějov24581126:3523
14.Kroměříž24721521:3823
15.Jihlava24471323:3219
16.Sparta Praha B24521717:4817
Trump pochybuje o prodloužení příměří. Cesta Vance do Pákistánu vzbuzuje otázky

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J....

„Chci 50 milionů nebo dám do výživy jed.“ Vyděračská hrozba přišla firmě v e-mailu

Dětská výživa Hipp.

Komentář

Babiš se hlásí k Číně, byť tam v minulosti narazil. A používá falešné argumenty

Český premiér Andrej Babiš (ANO) v roce 2019 se setkal se svým tehdejším...

Extrémy počasí v Evropě: podívejte, kde teploty vyskočí i o 15 stupňů nad normál

Vlna veder trápí od minulého týdne země na jihu Evropy. Nyní se přesouvá i do...

V bulharských volbách slaví vítězství exprezident Radev, má pohodlnou většinu

Rumen Radev po parlamentních volbách v Bulharsku (19. dubna 2026)

Macinka poletí k Saúdům. Máme nápady jak spolupracovat, řekl Babiš

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Jaké štěstí dostat pětku aneb Lehkost v hlavní roli

Nová verze vůně N°5

Slováci půjdou k referendu, rozhodnou i o Ficově rentě. Ale o volbách ne

Slovenský prezident Peter Pellegrini (9. dubna 2026)

Názor

Příroda, či zelené technologie? I odpůrci Motoristů by měli vědět, že omezují obří větrníky

Premium
Větrná elektrárna Grafenschlag II v dolnorakouském okresu Zwettl využívá lesní...

Skupina žhářů zveřejnila údajné spisy z pardubické haly. Vyhrožuje dalším

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Fico do Moskvy zase poletí oklikou. Přelet mu nepovolí Estonsko ani zbytek Pobaltí

Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky...

