Hokejová dvacítka zná nového trenéra. Na úspěchy Augusty se pokusí navázat Moták

Autor:
  18:20aktualizováno  18:30
Hokejová dvacítka se dozvěděla jméno nového trenéra. Po Patriku Augustovi převezme juniorský výběr Zdeněk Moták, který naposledy působil v extraligovém Třinci. Kompletní podoba realizačního týmu se ještě projednává.

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. Zdeněk Moták, trenér Třince, za ním asistent Jiří Raszka. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Velice si vážím důvěry. Být reprezentačním trenérem je pro mě velká čest a výzva. Budu se snažit navázat na úspěšnou práci svých předchůdců,“ uvedl ke jmenování jedenašedesátiletý kouč.

Ten má za sebou úspěšnou etapu u třineckých Ocelářů, se kterými získal dva mistrovské tituly v letech 2023 a 2024.

Na konci prosince se však rozhodl z pozice šéfa střídačky Slezanů rezignovat. V klubu celkem strávil více než tři a půl roku.

Do reprezentačního prostředí se vrací po 16 letech, kdy působil rovněž u výběru do 20 let jako asistent Jaromíra Šindel, o rok dříve u juniorů spolupracoval s Markem Sýkorou.

Poté se přesunul na klubovou úroveň, na které dělal asistenta ve Vítkovicích či na Spartě, poté se stal hlavním trenérem v Olomouci, odkud se vydal do Třince.

Připravujeme podrobnosti...

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.