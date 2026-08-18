Jágr proti Pastrňákovi. Jaké další hvězdy nebudou chybět na Chárově rozlučce?

Při akci „Zee’s Final Shift“ je čeká skutečná přehlídka hvězd.
„Jsem nesmírně vděčný a šťastný a cítím se velmi poctěn, že mám možnost s nimi hrát a sdílet s nimi část své kariéry. Bude skvělé je vidět a popovídat si, mnohé z nich jsem neviděl už mnoho let,“ těšilo Cháru.
V „Týmu Svět“ se tak představí například Anže Kopitar, Marián Hossa či Miroslav Šatan, z českých hráčů vedle Jágra nastoupí Jakub Voráček s Robertem Reichelem.
V bráně se navíc ukáže bývalý hvězdný fotbalový gólman Petr Čech, který se v posledních letech stavěl mezi tři tyče i na zimních stadionech. A to ať už v soutěžích na Britských ostrovech, tak i v exhibicích.
Například loni se zúčastnil akce ve švýcarském Curychu, při které pustil jediný gól a vysloužil si i pochvalu od forvarda Kevina Fialy.
To další česká osobnost Pastrňák se představí na druhé straně za „Tým Boston“. A bude to pro něj speciální moment, protože vedle něj naskočí Marco Sturm, tedy jeho současný kouč v Bruins.
Ve výběru figuruje také Chárův nástupce v roli bostonského kapitána Patrice Bergeron, naopak jiný bývalý parťák Brad Marchand se musel kvůli zdravotním problémům odhlásit.
„Snažil jsem se vyřešit svůj problém bez operace, ale bohužel se to nepovedlo a na poslední chvíli jsem ji musel podstoupit. Teď potřebuju čas na zotavení, takže se bohužel nebudu moct zúčastnit,“ vysvětloval nynější útočník Floridy, který může přijít i o start sezony v zámoří.
Naopak na akci v Trenčíně nebude chybět legendární bek Ray Bourque, nejproduktivnější obránce v historii NHL. Tomu v počtu zápasů mezi zadáky patří páté místo, na nejvyšší pozici je v tomto hledisku právě Chára.
Více než dvoumetrový Slovák kariéru ukončil před čtyřmi lety v New York Islanders, kde působení mezi zámořskou elitou také začal.
Hlavní stopu ale zanechal právě v Bostonu, kde strávil 14 sezon a všechny v roli kapitána. S klubem v roce 2011 vyhrál Stanley Cup, v jeho dresu získal také Norris Trophy pro nejlepšího obránce soutěže i Mark Messier Leadership Award za své vůdčí schopnosti.
V elitní zámořské lize odehrál celkem 24 sezon s 1680 zápasy, dalších 200 jich navíc přidal ve vyřazovacích bojích. I proto byl uveden do Hokejové síně slávy i Síně slávy IIHF.
Po celou kariéru platil za poctivého dříče, což dokazuje i po jejím konci. V posledních letech se totiž věnuje běhání maratonů či dlouhým triatlonovým závodům ze série Ironman.
„Rozhodně se teď při tom cítím mnohem jistěji než při bruslení. Když z toho vypadnete a přestanete pravidelně bruslit, ztratíte tu jistotu,“ uvedl Chára.
Přesto se na bruslích ještě objeví, a to rovnou v přítomnosti velkých hvězd.
To jen dokazuje, jak velké oblibě se mezi spoluhráči těšil, respekt k němu navíc chovali i soupeři. A teď se budou moct všichni se slovenským obrem rozloučit přímo na ledě.