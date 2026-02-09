„Jsme rádi. Vždycky chceme vyhrát, ale tenhle zápas o to víc, abychom se rozloučili pozitivně. Byl to náš cíl,“ řekla českým novinářům Zelingrová.
Češi po prvním endu prohrávali 0:2, díky čtyřem bodům ve třetím ale dokázali skóre otočit na 5:2. Estonci poté sice snížili na rozdíl jediného bodu, ale český pár další drama nedovolil a závěrečné tři endy získal shodně poměrem 1:0.
Zelingrová s Chabičovským tak své premiérové vystoupení pod pěti kruhy zakončili s bilancí tří výher a šesti porážek. Stejně na tom byla Korea, kterou však za sebe Češi odsunuli díky lepší vzájemné bilanci.
Ve večerním semifinále proti sobě nastoupí Velká Británie a Švédsko a Itálie proti USA.
XXV. zimní olympijské hry:
Curling - smíšené dvojice (Cortina):
Česko - Estonsko 8:4, Švýcarsko - Kanada 4:8, Itálie - USA 7:6, Norsko - Korea 8:5.
Konečné pořadí základní části: 1. Velká Británie 9 zápasů/8 výher, 2. Itálie 9/6, 3. USA 9/6, 4. Švédsko 9/5, 5. Kanada 9/4, 6. Norsko 9/4, 7. Švýcarsko 9/4, 8. Česko 9/3, 9. Korea 9/3, 10. Estonsko 9/2.
18:05 semifinále: Velká Británie - Švédsko, Itálie - USA.