Zemřel legendární basketbalista Schmidt, drží střelecké rekordy na olympiádě i MS

  22:51
Ve věku 68 let zemřel bývalý brazilský basketbalista Oscar Schmidt, člen Síně slávy a nejlepší střelec v historii olympijských her a mistrovství světa. Úmrtí oznámila jeho rodina, jež uvedla, že basketbalová legenda bojovala posledních patnáct let "s odvahou, důstojností a houževnatostí" s nádorem na mozku. Schmidtova dlouhá a úspěšná kariéra trvala téměř tři desetiletí od roku 1974 do roku 2003.
Brazilský basketbalista Oscar Schmidt v dresu Banco Bandeirantes. | foto: Profimedia.cz

Za Brazílii hrál na pěti olympijských hrách v letech 1980–1996, na klubové úrovni působil kromě své vlasti také v Itálii a Španělsku. V roce 1984 ho draftovalo New Jersey, ale smlouvu s Nets Schmidt nepodepsal a v NBA si nikdy nezahrál.

Schmidt byl skvělým střelcem za tři body, díky čemuž si vysloužil přezdívku „Svatá ruka“. Se 1093 body je rekordmanem olympijské historie a maximem je také jeho 906 bodů na mistrovství světa. Na obou turnajích je rovněž autorem nejlepšího střeleckého výkonu v jednom utkání: na OH 1988 nasázel Španělsku 55 bodů a o dva roky později na MS dal 52 bodů Austrálii.

Současný trenér české reprezentace mužů Luboš Bartoň (vlevo) a brazilská superhvězda Oscar Schmidt se potkali na mistrovství světa v Číně.

Celkově 203 cm vysoký basketbalista nastřílel na klubové a reprezentační úrovni 49 737 bodů, čímž překonal rekord Kareema Abdula-Jabbara. Až v roce 2024 Schmidtovo maximum překonal LeBron James.

V roce 2010 byl legendární Brazilec uveden do Síně slávy FIBA, o tři roky později pak do Naismithovy Síně slávy.

