Zemřel bývalý pilot F1 a úspěšný paralympionik Zanardi. Bylo mu 59 let

Autor:
  14:00aktualizováno  14:00
Ve věku 59 let zemřel bývalý italský pilot formule 1 a čtyřnásobný paralympijský vítěz v cyklistice Alex Zanardi. Informovala o tom jeho rodina.
Fotogalerie1

Zanardi se věnoval paracyklistice, v níž získal čtyři zlaté paralympijské medaile. | foto: BMW

„S hlubokým zármutkem musíme oznámit, že v pátek večer nečekaně odešel Alessandro Zanardi. Odešel pokojně obklopen láskou rodiny a přátel,“ citovala prohlášení agentura Reuters.

Zanardi ve formuli 1 závodil v letech 1991 až 1994 a poté ještě v roce 1999. V barvách stájí Jordan, Minardi, Lotus a Williams zasáhl do 44 Velkých cen a získal jeden bod.

Poté se přesunul do série CART a v roce 2001 při havárii přišel o obě nohy nad koleny. Následně závodil v sérii cestovních vozů a věnoval se paracyklistice, v níž mimo jiné získal čtyři zlaté paralympijské medaile.

Pětapadesátiletý bývalý pilot formule 1 Alex Zanardi přišel v roce 2001 o obě nohy nad koleny po havárii na německém Lausitzringu.

Další vážnou nehodu měl Zanardi před šesti lety, kdy ho při závodě na handbiku v Pienze srazil nákladní automobil. Kvůli vážným zraněním hlavy se podrobil minimálně pěti operacím a strávil rok a půl v nemocnici.

Představitelé Italského olympijského výboru vyzvali ke vzpomínce na Zanardiho a minutě ticha na všech sportovních akcích v zemi během víkendu.

Šéf formule 1 Stefano Domenicali označil svého krajana za neskutečně inspirativní osobnost. „Čelil výzvám, které by zastavily kohokoli, ale on se pořád díval vpřed, pořád s úsměvem a tvrdohlavým odhodláním, které nás všechny inspirovalo,“ uvedl.

Na Zanardiho vzpomínala i Mezinárodní automobilová fedeface (FIA). „Jeho závodní kariéra a cesta od nehody, která mu změnila život, až k paralympijskému zlatu z něj udělaly jednoho z nejobdivovanějších sportovců a symbol odvahy a odhodlání,“ napsala na síti X. V podobném duchu kondolovali také zástupci Mezinárodního paralympijského výboru.

23. června 2020
Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
