Montreal draftoval Lemieuxe v roce 1983 a tři roky nato s ním poprvé získal Stanley Cup. Další triumf přidal v roce 1995 v dresu New Jersey, kterému pomohl k premiérovému titulu 13 góly v play off a obdržel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů.
V další sezoně se radoval ze Stanley Cupu s Coloradem a v roce 2000 slavil další po návratu do New Jersey.
V roce 2003 v NHL skončil po sezoně v Dallasu a krátce nastupoval ve Švýcarsku za Zug. Pak se s hráčskou kariérou rozloučil, ale v roce 2008 se vrátil na led v čínském klubu a následně se objevil ještě v AHL a v NHL v dresu San Jose, než ve 43 letech definitivně ukončil kariéru.
Během 21 sezon v NHL včetně play off odehrál 1449 zápasů, v nichž dal 459 gólů a připsal si 485 asistencí. Po konci kariéry pracoval jako hráčský agent. V NHL hráli i jeho bratr Jocelyn a syn Brendan.