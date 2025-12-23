Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Autor:
  18:57aktualizováno  19:08
V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze zmíněné disciplíny z roku 2022 našli mrtvého na hotelovém pokoji na tréninkovém kempu v italském Lavaze. K závodění se Nor vracel po téměř tisíc dnů dlouhé pauze zapříčiněné problémy se srdcem.
Fotogalerie3

Norský biatlonista Sivert Bakken. | foto: Profimedia.cz

Kvůli zánětu srdečního svalu Bakken vypadl z koloběhu Světového poháru právě po životním úspěchu v Holmenkollenu, kde si triumfem v hromadném závodě zajistil i malý křišťálový glóbus.

Další vítězství především kvůli 984 dnů dlouhé pauze nepřidal. Celkem Nor nastoupil do 31 závodů mezi biatlonovou elitou, dvakrát se umístil na pódiu. V této sezoně Bakken zajížděl vynikající výsledky. Na úvodním podniku v Östersundu skončil ve třech závodech nejhůře devátý, přičemž ve vytrvalostním klání byl jedno místo od stupňů vítězů. Ve Francii pak dojel pátý ve sprintu.

„Sivertův návrat k biatlonu po období velkých obtíží byl pro všechny členy biatlonové rodiny zdrojem obrovské radosti a inspirujícím důkazem odolnosti a odhodlání. Jeho úmrtí v tak mladém věku není možné pochopit, ale nezapomeneme na něj a navždy zůstane v našich srdcích,“ napsala v prohlášení Mezinárodní biatlonová unie.

Připravujeme podrobnosti...

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.