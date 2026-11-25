Šubrt pískal jako hlavní rozhodčí hokejové zápasy na olympijských turnajích v Lake Placid 1980 a Sarajevu 1984 a pravidelně také řídil utkání na mistrovstvích světa od roku 1978 až do roku 1987.
K pískání měl ideální průpravu, neboť až do třiceti let hrával na vrcholné úrovni. V letech 1959 až 1964 pomohl tehdejší Rudé hvězdě Brno na pozici pravého křídla k zisku čtyř mistrovských titulů. Aktivní kariéru ukončil v roce 1970 v Ingstavu Brno a v témže roce se stal rozhodčím. V nejvyšší soutěži odpískal za 17 let téměř 400 zápasů.
V roce 1974 dostal pozvání na předsezónní kemp rozhodčích NHL s příslibem smlouvy na řízení zápasů ve slavné lize, kde do té doby žádný evropský sudí nepůsobil. Po emigraci hokejistů Richarda Fardy a Václava Nedomanského z toho však sešlo.
S rozhodováním pro mezinárodní federaci IIHF se Šubrt rozloučil v roce 1989. Čtyři roky působil v komisi rozhodčích IIHF a jako její supervizor. Po rozdělení Československa vedl dva roky hokejový svaz.
Brněnský rodák při sportu vystudoval pedagogickou školu, obor čeština a tělesná výchova, a později také práva. Doktorát získal v roce 1970 a stal se právníkem Brněnských veletrhů a výstav.