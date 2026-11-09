„V reakci na dnešní události cítím maximální hrdost směrem k hráčkám národního týmu. Ve večerním utkání budeme bojovat za všechny holky, které si jdou za svými hokejovými sny,“ uvedla manažerka reprezentace Tereza Sadilová.
Češky momentálně zápolí na světovém šampionátu, odkud si v letech 2022 a 2023 odvezly bronzové medaile.
I v těchto chvílích je důležité si připomínat, že hokej je sport pro všechny. Večer holkám držte palce! ❤️ https://t.co/hUwJicm8Ti— Hokejová reprezentace žen (@narodnitymzen) November 8, 2026
Skupinovou fázi zahájily povinným vítězstvím 4:1 nad Rakouskem, v neděli večer ztratily důležité utkání se Švýcarskem, kterému podlehly 1:2 v prodloužení.
Macinkův výrok po zápase okomentovaly.
„Asi neviděl, co za dřinu za ženským sportem stojí. Měla jsem pocit, že je to za námi, ale asi se to bude pořád opakovat. Je to smutné a motivuje nás to ještě víc, abychom ukázaly, že reprezentujeme hrdě a že je to pro nás čest,“ hlásila kapitánka Aneta Tejralová.
„Není příjemné to slyšet od někoho, kdo je v politice. Bojujeme za naši zemi a byly bychom rády, kdybychom tu podporu dostávaly zpátky. Přijde mi to ostudné. Mrzí mě to, protože dáváme hokeji i této zemi hodně,“ doplnila útočnice Kristýna Kaltounková.
„Já teda spíše lední hokej považuji za mužský sport, takže asi nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát se české mistrovství bude muset přežít bez účasti týmu ruských mužatek,“ řekl předseda strany Motoristé sobě, čímž pobouřil i politiky z vládní koalice.
Prohlásil to při debatě na téma blížícího se šampionátu žen do 18 let v Ostravě, kde na základě verdiktu CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž) mohou startovat i Rusky.
Česká strana ale jejich účast odmítá. Macinka potvrdil, že hokejistkám ze země, která vede válku na Ukrajině, nebudou udělena víza. Na příští týden má naplánovanou schůzku s vedením svazu.
Jeho prezident Alois Hadamczik se ke kontroverzním slovům ministra zahraničí rovněž vyjádřil.
„Věřím, že to tak zle nemyslel. Příští týden se s ním kvůli mistrovství v Ostravě stejně vidíme, tak ho rád pozvu i na naše holky. A kdyby nám někdy chyběly peníze na rozvoj dívčího a ženského hokeje, věřím, že až se bude o podpoře ženského sportu hlasovat, pan ministr Macinka zvedne ruku pro. A to, že má ženský hokej smysl, vidí také naši partneři a sponzoři, kteří ho podporují čím dál víc,“ uvedl v prohlášení.
Z hokejistů na sociální síti X reagoval také Jiří Hrdina, bývalý útočník a trojnásobný vítěz Stanley Cupu, Macinku mimo jiné nazval „ubožákem“.
Ozvali se také čeští hráči působící v NHL, jmenovitě Adam Klapka a jedna z největších hvězd Martin Nečas. „Wow, jak tohle může někdo říct,“ divila se opora Colorada.
„Absolutně nechápu, jak může člověk v tak významné politické funkci veřejně pronášet podobné výroky. Taková slova jednoznačně odsuzuji a stydím se, že nás takový člověk reprezentuje jako ministr zahraničí," připojil se ke kritice brankář Lukáš Dostál.