Komplikace v boji o postup. Fotbalistky s Ukrajinou jen remizovaly

„Mrzí nás to, zápas se nám nepovedl, hlavně první půle,“ říkala na tiskové konferenci trenérka Jitka Klimková. „Soupeřky byly hodně soubojové a agresivní a my jsme si s nimi nedokázaly poradit. Postup už nemáme ve svých rukou, ale pokusíme se vyhrát dva zbývající zápasy a uvidíme.“

V pátek porážka s Ukrajinou 0:1, tentokrát remíza. Ta však pro české fotbalistky nic neřeší. Přímý postup do elitní skupiny, kam míří jen první tým tabulky, se jim vzdálil. Reálněji vypadá, že Češky budou hrát z druhého místa baráž proti jednomu z třetích celků divize A.

Ještě však zbývají dva zápasy: 30. května proti Chorvatsku v Chomutově a o čtyři dny později v Albánii.

Připomeňme, že postup do Ligy A znamená i výhodnější pozici pro kvalifikaci na mistrovství světa 2027.

Trenérka Klimková udělala oproti nevydařenému úvodnímu zápasu s Ukrajinou (0:1) dvě změny v sestavě. Místo mladé slávistické stoperky Bendové se vrátila zkušená Dědinová. A překvapila absence Dubcové, kterou v záloze nahradila bojovnice Kotrčová.

Navrch jen pár minut před zápasem přišla další nečekaná změna. Bartoňovou, která měla trable s dýcháním, zastoupila na pravé straně obrany Růžičková.

Přes dvě tisícovky fanoušků v Ústí nad Labem se radovaly hned po čtyřech minutách hry. Dědinová nakopla do vápna vysoký balon, který brankářce Samsonové vypadl z náručí. Minelu zkoušela využít Khýrová, nakonec se míč dostal ke Svitkové, která ho poslala do sítě – 1:0.

Kateřina Svitková slaví gól.

Češky hrozily z rohových kopů. Ve velkých šancích se ocitly dvě sparťanky Dědinová a Kotrčová, ale jednu střelu vykopla z brankové čáry protihráčka a druhou vychytala gólmanka.

A tak se ozvaly i Ukrajinky. Při přečíslení tři na dvě vyrazily do protiútoku, ten skončil faulem Sonntagové a rozhodčí ukázala na penaltu. Petryková doprostřed branky proměnila. Votíková tak svůj jubilejní 50. start v reprezentaci čistým kontem neozdobila.

České fotbalistky se po inkasovaném gólu nemohly dostat do tempa. Krkolomné kombinace, zbytečné ztráty míče... Chyběl pohyb, jako by měly těžké nohy. Soupeřky působily stejně jako v pátek svižnějším dojmem.



Ve druhém poločase se Češky snažily hrát přímočařeji, byly dravější, ale ke kloudné gólové akci snaha nevedla. Chyběla střela ze střední vzdálenosti. No, vlastně jakákoli střela. Do vápna sice létaly centry, jenže Stašková s Krejčiříkovou se proti houževnaté žluté zdi prosadit nedokázaly.

Na posledních dvacet minut se do hry dostaly i Dubcová a Černá. Děvčata v červeném stupňovala tlak. Největší šance druhé půle? Dělovku Sonntagové vytěsnila brankářka. Nic dalšího už však nepřišlo.