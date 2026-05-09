Trenérka MacLeodová v reprezentaci končí, Češky dovedla ke dvěma bronzům

Autor: ,
  13:56aktualizováno  13:56
Kanadská trenérka Carla MacLeodová po čtyřech letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. Třiačtyřicetiletá bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke dvěma bronzovým medailím na mistrovství světa. Nyní jí vypršela smlouva a novou uzavírat nebude. Český svaz ledního hokeje o tom informoval na svém webu.
Trenérka českého týmu Carla MacLeodová během zápasu se Spojenými státy. | foto: AP

„Chtěla bych Carle poděkovat za veškerou energii, kterou nároďáku dala. Z mého pohledu je do budoucna adeptkou na Síň slávy českého hokeje, protože její přínos je z historického pohledu neoddiskutovatelný. Přejeme jí do budoucna hlavně pevné zdraví a hodně štěstí,“ uvedla generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová.

MacLeodová převzala národní tým v dubnu 2022 a už o několik měsíců později jej dovedla na MS v Dánsku k historicky první medaili pro český ženský hokej.

O rok později Češky bronzový úspěch v Kanadě zopakovaly. V roce 2024 a loni v domácím prostředí v Českých Budějovicích skončily hokejistky čtvrté, shodně prohrály zápas o 3. místo s Finskem.

Poslední akcí MacLeodové na české střídačce byly únorové olympijské hry, na nichž chtěly hokejistky zaútočit na zisk premiérové medaile. Ale po prohře ve čtvrtfinále se Švédskem skončily v Miláně páté.

Dvojnásobná olympijská vítězka byla v aktuální sezoně i trenérkou hokejistek Ottawy v zámořské PWHL. V loňském roce jí byla diagnostikována rakovina prsu a MacLeodová se v dubnu na neurčito stáhla z hokejového dění a soustředí se na léčbu.

