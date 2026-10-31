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Vydařená generálka hokejistek na MS. Švýcarky v Södertälje smetly sedmi góly

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  17:02
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České hokejistky slaví gól proti Švýcarsku. | foto: AP

České hokejistky porazily na Euro Hockey Tour v Södertälje nad Švýcarskem 7:2, navázaly na páteční výhru nad Finskem 4:1 a skončí na turnaji nejhůře druhé. V případě vítězství Finska v závěrečném utkání s domácím Švédskem v běžné hrací době by svěřenkyně kouče Briana Idalského generálku na listopadové mistrovství světa v Dánsku ovládly.

Češky se po středeční porážce se Švédskem (0:2) střelecky chytily v duelu s Finskem a pokračovaly v tom i proti Švýcarsku.

V čase 4:31 je dostala do vedení Adéla Šapovalivová. V polovině úvodní části sice odpověděla Alina Müllerová, ale ještě v první třetině získaly českému týmu dvoubrankový náskok Klára Hymlárová a Tereza Pištěková.

Ve druhé třetině zvýšily Natálie Mlýnková a Anežka Čabelová už na 5:1. Ve 28. minutě zkorigovala stav Rahel Enzlerová. Ještě 17 sekund před druhou pauzou se ale prosadila podruhé v utkání Mlýnková a v čase 51:51 ji v přesilové hře napodobila Hymlárová.

Do světového šampionátu vstoupí Češky v pátek zápasem proti Rakousku v Esbjergu. V dalších duelech základní skupiny A je čekají Švýcarsko, Německo a Spojené státy americké.

Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek

Södertälje (Švédsko)

Česko - Švýcarsko 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)
Branky: 13. a 52. Hymlárová, 22. a 40. Mlýnková, 5. Šapovalivová, 19. Pištěková, 27. Čabelová - 11. Müllerová, 28. Enzlerová.

17:30 Švédsko - Finsko.

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