České hokejistky budou hrát v elitní základní skupině A. O rozdělení týmů do skupin rozhoduje umístění na předchozím turnaji, který se hrál v americké Utice, kde Češky neobhájily bronz z předchozích dvou let a skončily na čtvrtém místě.

Kdy hrají Češky Česko vs. Švýcarsko středa 9. dubna, 19:00 USA vs. Česko pátek 11. dubna, 19:00 Finsko vs. Česko sobota 12. dubna, 19:00 Česko vs. Kanada pondělí 14. dubna, 19:00

Ze skupiny A, ve které domácí reprezentantky narazí na Švýcarsko, USA, Finsko a Kanadu, všech pět týmů postupuje do play off. Tam postupují i tři nejlepší družstva ze skupiny B a naopak dva nejhorší týmy ze skupiny B čeká sestup do nižší divize.

Kompletní program zápasů v základních skupinách ZÁPASY (skupina) DEN a čas Švédsko - Německo (B) středa 9. dubna, 11:00 Finsko - USA (A) středa 9. dubna, 15:00 Česko - Švýcarsko (A) středa 9. dubna, 19:00 Japonsko - Norsko (B) čtvrtek 10. dubna, 11:00 Švédsko - Maďarsko (B) čtvrtek 10. dubna, 15:00 Kanada - Finsko (A) čtvrtek 10. dubna, 19:00 Maďarsko - Japonsko (B) pátek 11. dubna, 11:00 Švýcarsko - Kanada (A) pátek 11. dubna, 15:00 USA - Česko (A) pátek 11. dubna, 19:00 Norsko - Německo (B) sobota 12. dubna, 15:00 Finsko - Česko (A) sobota 12. dubna, 19:00 Maďarsko - Norsko (B) neděle 13. dubna, 11:00 Japonsko - Švédsko (B) neděle 13. dubna, 15:00 Kanada - USA (A) neděle 13. dubna, 19:00 Německo - Maďarsko (B) pondělí 14. dubna, 11:00 Švýcarsko - Finsko (A) pondělí 14. dubna, 15:00 Česko - Kanada (A) pondělí 14. dubna, 19:00 Norsko - Švédsko (B) úterý 15. dubna, 11:00 Německo - Japonsko (B) úterý 15. dubna, 15:00 USA - Švýcarsko (A) úterý 15. dubna, 19:00

Nominace české reprezentace na MS žen

Původem kanadská trenérka českého týmu Carla MacLeodová zařadila do výběru pro nadcházející mistrovství světa žen všechny české hokejistky, které v současnosti působí v prestižní zámořské lize PWHL. Mezi nominovanými nechybí ani zkušená obránkyně Dominika Lásková, jejíž účast byla kvůli zranění dlouho nejistá.

Brankářky: Viktorie Švejdová (HV71/Švéd.), Michaela Hesová (Dartmouth University/NCAA), Klára Peslarová (Boston/PWHL).

Obránkyně: Karolína Kosinová (Příbram), Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Tereza Radová (Leksand/Švéd.), Klára Seroiszková (HV71/Švéd.), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Dominika Lásková (Montreal/PWHL), Aneta Tejralová (Ottawa/PWHL), Andrea Trnková (Renssleaer Polytech/NCAA).

Útočnice: Hana Haasová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová (všechny Djurgaarden/Švéd.), Vendula Přibylová, Adéla Šapovalivová (obě MoDo/Švéd.), Barbora Juříčková (Naiset/Fin.), Michaela Pejzlová (Ambri-Piotta/Švýc.), Kateřina Mrázová, Tereza Vanišová (obě Ottawa/PWHL), Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota/PWHL), Kristýna Kaltounková (Colgate University/NCAA), Natálie Mlýnková (University of Minnesota/NCAA), Noemi Neubauerová (Toronto/PWHL).

Program play off Čtvrtfinále 1 čtvrtek 17. dubna, 10:00 Čtvrtfinále 2 čtvrtek 17. dubna, 13:30 Čtvrtfinále 3 čtvrtek 17. dubna, 17:00 Čtvrtfinále 4 čtvrtek 17. dubna, 20:30 Semifinále 1 sobota 19. dubna, 15:00 Semifinále 2 sobota 19. dubna, 21:00 Utkání o bronz neděle 20. dubna, 14:00 Finále neděle 20. dubna, 18:00

Šampionát se v Česku koná poprvé

Česká republika hostí mistrovství světa žen poprvé v historii, český tým se na MS žen představí po sedmé a zatím největším úspěchem českých hokejistek jsou bronzové medaile z let 2022 a 2023.

Celkem se jedná už o 24. ročník mistrovství světa v ledním hokeji žen a zatím jsou nejúspěšnějšími celky reprezentace Kanady a USA.

Vstupenky online i přenosy v České televizi

Domácí prostředí a rostoucí zkušenosti českého týmu dávají naději na úspěšný turnaj. Fanoušci se mohou těšit na strhující zápasy a lítý boj o medaile. Vstupenky jsou k sehnání již od 100 korun, například online na webu Český hokej .

Zápasy české ženské hokejové reprezentace budou k vidění i na obrazovkách veřejnoprávní České televize na kanále ČT sport.