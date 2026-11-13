Češky ve skupině A porazily pouze Rakousko a skončily až čtvrté. Na závěr padly s Američankami vysoko 1:8, nyní hrají s dalším zámořským favoritem.
ONLINE: Kanada – Česko
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„Podobně kvalitní soupeř, možná ještě fyzičtější oproti Američankám. Tlačí se do střelby, do branky. Jsou přímočařejší. Bude to bruslařsky náročný zápas. Důležité bude dostávat puky jednoduše z našeho pásma a třeba i využít nějaký brejk. Pokud bude Kanada hrát v útočném pásmu, bude z toho profitovat a dokáže to využít,“ ví asistent trenéra Ivo Mocek.
Kanaďanky před rokem v Českých Budějovicích ve finále prohrály s USA a se zámořskými rivalkami nezvládly ani boj ve finále olympijských her v Miláně. Na probíhajícím turnaji ovládly bez ztráty bodu skupinu B.
A zatímco Češky ve třech ze čtyř utkání dokázaly skórovat jen jednou, Kanaďanky nastřílely už 26 branek. Navíc inkasovaly pouze jednou a už 197 minut drží neprůstřelnost.
Reprezentantky se s Kanadou utkaly doposud šestkrát a vždy prohrály, naposledy v únoru na olympijských hrách 1:5. Ještě nikdy jedné ze dvou velmocí nevstřelily více než jeden gól, třikrát nedokázaly skórovat vůbec. Proti Kanadě se zatím prosadily jen Adéla Šapovalivová a Natálie Mlýnková, která vstřelila dvě ze tří českých branek.
Jak vzájemné měření sil dopadne tentokrát?
Gasconová (Desbiensová) – Ambroseová, Primeranová, Fastová (C), Goslingová, Cooperová, Sheltonová, Jaquesová, Tabinová – Fillierová, Tremblayová, Eldridgeová – Staceyová (A), Kraemerová, Wattsová – Leslieová, Serdachnyová, Maltaisová – Wozniewiczová, O'Neillová (A), Clarková.
Peslarová (Šenková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková, Radová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Mrázová, Juříčková – Gildainová, Mlýnková, Čabelová – Bartáková, Pištěková, Přibylová (A) – Pejzlová.
Rozhodčí: Veronica Lovensnövá (SWE), Anneke Orlandiniová (SUI) – Leonie Ernstová (GER), Erika Greenenová (USA)Přejít na online reportáž