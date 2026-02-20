Zesnul František Mašlaň. S Kometou získal jedenáct československých titulů

Přestože s hokejem začal rodák z Chornic na Svitavsku v Prostějově, do historie československého hokeje se nesmazatelně zapsal až po přesunu do tehdejší Rudé hvězdy Brno v roce 1954. Ta tehdy na hokejové scéně byla teprve nováčkem a zrovna startovala svou historicky druhou sezonu. V té první skončila ještě druhá, pak už se ale Rudá hvězda na dlouhých jedenáct let nezastavila. Mezi lety 1955 až 1966 získala v každé sezoně mistrovský titul a u všech byl společně s dalšími pěti hráči právě Mašlaň.
Přitom všechno mohlo být úplně jinak. V mládí totiž Mašlaň býval i nadějným tenistou. „Protože jsem byl všestranně pohybově nadaný, začal jsem hrát tenis. Sbíral jsem míčky a dovedl jsem řadu věcí okoukat. Žádný trenér mi neporadil. Hrával jsem slušně. Jako dorostenec jsem byl druhý na mistrovství republiky do šestnácti i do osmnácti let,“ uvedl Mašlaň v minulosti pro iDNES.cz.
Díky tenisu se nakonec dostal i do hokejového Brna. „Hrál jsem tehdy tenis v Brně za Lužánkami. Viděli mě tam hokejisti Návrat a Prošek, a řekli mi: Franto, my jsme slyšeli, že uvažuješ o vojně. Nechceš jít hrát za Rudou hvězdu do Brna? Hodil by se nám obránce,“ vzpomínal.
Právě možnost vyhnout se vojně v pravém slova smyslu ho nakonec přesvědčila, aby se stal hokejistou. „Řekl jsem si, že hokej je lepší, dostal jsem brusle, přišla vojenská správa a odvedli mě. Jenže jsem skončil v Aši u pohraniční brigády. Byl jsem z toho vyjevený. Psal jsem do Brna, co bude. Pak mě odveleli do Prahy do Stromovky, kde byla sportovní rota. Z té sportovní roty už jsem šel do Rudé hvězdy,“ popisoval kdysi svůj přesun do Brna.
Díky skvělým výkonů v dresu Rudé hvězdy se v roce 1960 objevil v nominaci Československa na olympiádu v americkém Squaw Valley. „Trenér Farda si mě vybral pro moji univerzálnost. Byl jsem náhradník, který mohl zaskočit kdekoliv. Nehrál jsem, ale bral jsem to tak, že všichni hrát nemohou. I to jsem bral jako velkou čest,“ vysvětloval Mašlaň.
S Kometou se nakonec rozloučil rok po konci zlaté kapitoly brněnského hokeje a v roce 1967 se ještě na jednu sezonu přesunul do Králova Pole. Po odchodu do hokejového důchodu se věnoval pedagogicko-psychologické práci s mládeží.
V pozdějších letech se rád uchyloval do přírody, obzvláště na své rodné Vysočině, kde dlouhé roky míval chalupu. „Tam je mi velice dobře,“ říkával. Nezanevřel ani na Kometu, často navštěvoval její zápasy. Od roku 2018 se při tom v hale mohl dívat i na svůj vyvěšený dres.