OBRAZEM: Krása v pohybu. Podívejte se, jak vypadalo slavnostní zakončení olympiády

22. února 2026 23:20
V italské Veroně proběhlo slavnostní zakončení letošních XXV. zimních olympijských her. Závěrečný ceremoniál nazvaný Krása v pohybu oslavoval spojení italské kultury, sportu a umění. Pomyslnou štafetu tak od pořadatelů z Itálie převzala Francie, která bude hostit příští hry v roce 2030. Symbolické rychlobruslařské žezlo si předali i vlajkonoši české výpravy Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Na to, jak ceremoniál vypadal, se podívejte do naší galerie.