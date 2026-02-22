OBRAZEM: Krása v pohybu. Podívejte se, jak vypadalo slavnostní zakončení olympiády

Autor:
  23:20
V italské Veroně proběhlo slavnostní zakončení letošních XXV. zimních olympijských her. Závěrečný ceremoniál nazvaný Krása v pohybu oslavoval spojení italské kultury, sportu a umění. Pomyslnou štafetu tak od pořadatelů z Itálie převzala Francie, která bude hostit příští hry v roce 2030. Symbolické rychlobruslařské žezlo si předali i vlajkonoši české výpravy Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Na to, jak ceremoniál vypadal, se podívejte do naší galerie.
Čeští sportovci během závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve... Sportovci nesou prapory svých zemí na slavnostním zakončení olympijských her... Závěrečný ceremoniál se neobešel bez extravagantních kostýmů a Verdiho opery... Slavnostní zakončení olympijských her ve Veroně (22. února 2026) Zimní olympijské hry v Miláně jsou oficiálně u konce! Štafetu Italové předali... Výpravy sportovců na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve... Italští umělci na závěrečné ceremonii předvádějí scénické tance znázorňující... Sportovci s vlajkami Spojených států a Venezuely (22. února 2026) Sportovci nesou olympijský oheň na slavnostním zakončení her v Miláně (22.... Zpěvačka Joan Thiele a baletní tanečník Roberto Bolle vystupují během... Závěrečný ceremoniál se neobešel bez extravagantních kostýmů a Verdiho opery... Starosta Milána Giuseppe Sala (vlevo) mává olympijskou vlajkou během...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.