Čeští sportovci během závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: ČTK
Sportovci nesou prapory svých zemí na slavnostním zakončení olympijských her (22. února 2026)
Autor: Reuters
Závěrečný ceremoniál se neobešel bez extravagantních kostýmů a Verdiho opery jako i dalších prvků italské kultury (22. února 2026)
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Výpravy sportovců na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: Reuters
Italští umělci na závěrečné ceremonii předvádějí scénické tance znázorňující mimo jiné vodu (22. února 2026)
Autor: Reuters
Sportovci nesou olympijský oheň na slavnostním zakončení her v Miláně (22. února 2026)
Autor: Reuters
Zpěvačka Joan Thiele a baletní tanečník Roberto Bolle vystupují během závěrečného ceremoniálu (22. února 2026)
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Starosta Milána Giuseppe Sala (vlevo) mává olympijskou vlajkou během závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: AP
Umělecké performance na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her (22. února 2026)
Autor: Reuters
Prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventry předává Švédce Ebba Anderssonové zlatou medaili na medailovém ceremoniálu za klasický běh na lyžích žen (22. února 2026)
Autor: AP
Krasobruslařská performance na slavnostním zakončení olympijských her ve Veroně (22. února 2026)
Autor: AP
Krasobruslařská performance na závěrečném ceremoniálu olympijských her (22. února 2026)
Autor: Reuters
Italští olympionici s medailemi na závěrečném ceremoniálu olympijských her (22. února 2026)
Autor: Reuters
Italští umělci vystupují na závěrečné ceremonii olympijských her ve Veroně. Součástí performancí jsou také extravagantní vizuální prvky (22. února 2026)
Autor: Reuters
Závěrečná ceremonie zimních olympijských her se nese v duchu Verdiho opery (22. února 2026)
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Italská premiérka Giorgia Meloni (uprostřed) a prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventry (vlevo) na slavnostním zakončení zimních olympijských her (22. února 2026)
Autor: AP
Dobrovolníci v tradičních krojích přicházejí do arény Verona Arena na závěrečný ceremoniál zimních olympijských her (22. února 2026)
Autor: AP
Dobrovolníci v tradičních krojích přicházejí do arény Verona Arena na závěrečný ceremoniál zimních olympijských her (22. února 2026)
Autor: AP
Krasobruslařská performance na závěrečném ceremoniálu olympijských her (22. února 2026)
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Umělci vystupují na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: Reuters
Umělci vystupují na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: Reuters
Současní i minulí olympionici nesou vlajku Itálie na slavnostním zakončení (22. února 2026)
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Pestrá vystoupení Itálie představila zahraničnímu publiku na závěrečném ceremoniálu olympijských her (22. února 2026)
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Olympijští sportovci se svými vlajkami přichází na slavnostní zakončení olympijských her (22. února 2026)
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
A konečně česká olympijská výprava! Na závěrečný ceremoniál přišli jako šestnáctí nejúspěšnější (22. února 2026)
Autor: AP
Americká výprava s 220 sportovci je letos nejpočetnější. Byli také na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her (22. února 2026)
Autor: Reuters
Britská výprava na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: Reuters
Na slavnostní zakončení her postupně přichází sportovci s vlajkami Filipín, Finska, Gruzie, Německa a Jamajky (22. února 2026)
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventry předává Norce Heidi Weng stříbrnou medaili na medailovém ceremoniálu za závod žen v běhu na lyžích (22. února 2026)
Autor: AP
Zlatá medailistka Ebba Anderssonová ze Švédska, stříbrná medailistka Heidi Wengová z Norska (vlevo) a Nadja Kaelinová ze Švýcarska pózují na medailovém ceremoniálu (22. února 2026)
Autor: AP
Autor: AP
Prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventry předává Norovi Emilovi Iversenovi bronzovou medaili na medailovém ceremoniálu za klasický běh (22. února 2026)
Autor: AP
Sportovci Kanady následovaní Čechy Metodějem Jílkem a Martinou Sáblíkovou (22. února 2026)
Autor: AP
Umělci vystupují na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: AP
Také sportovci z Německa se účastní závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: AP
Bronzový medailista Emil Iversen (zprava), zlatý medailista Johannes Hoesflot Klaebo a stříbrný medailista Martin Loewstroem Nyenget - všichni z Norska (22. února 2026)
Autor: AP
Italští umělci na závěrečné ceremonii předvádějí scénické tance znázorňující mimo jiné vodu (22. února 2026)
Italští umělci vystupují na závěrečné ceremonii olympijských her ve Veroně. Součástí performancí jsou také extravagantní vizuální prvky (22. února 2026)
Autor: Reuters
Zpěvačka Joan Thiele a baletní tanečník Roberto Bolle vystupují během závěrečného ceremoniálu (22. února 2026)
Zpěvačka Joan Thiele vystupuje na závěrečném ceremoniálu olympijských her ve Veroně (22. února 2026)
Autor: Reuters
Zpěvačka Joan Thiele a baletní tanečník Roberto Bolle vystupují na závěrečném ceremoniálu (22. února 2026)
Zpěváci Margherita Vicariová a Davide Shorty vystupují na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: AP
Pohled na ohnisko u Arco della Pace na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně (22. února 2026)
Autor: AP
Lidé fotografují olympijský oheň na závěrečném ceremoniálu zimních her 2026 v Cortině (22. února 2026)
Autor: AP
Hudebnice Gloria Campaner vystupuje na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: AP
Hudebnice Gloria Campaner vystupuje na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Hudebnice Gloria Campaner vystupuje na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventry ve své řeči na závěrečné ceremonii olympijských her především poděkovala Itálii a předala „štafetu“ francouzským Alpám (22. února 2026)
Autor: AP
Prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventry ve své řeči na závěrečné ceremonii olympijských her především poděkovala Itálii a předala „štafetu“ francouzským Alpám (22. února 2026)
Prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventry ve své řeči na závěrečné ceremonii olympijských her především poděkovala Itálii a předala „štafetu“ francouzským Alpám (22. února 2026)
Světelná a hudební performance na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her (22. února 2026)
Autor: AP
Světelná a hudební performance na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her (22. února 2026)
Čestná stráž vyvěšuje olympijskou vlajku na závěrečné ceremonii ve Veroně (22. února 2026)
Autor: AP
Prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventry předává olympijskou vlajku Francouzům Renaudu Muselierovi a Fabrice Pannekouckemu (22. února 2026)
Autor: Reuters
Hudební skupina Major Lazer vystupuje na závěrečném ceremoniálu olympijských her (22. února 2026)
Autor: Reuters
Pohled na uhašený olympijský oheň v Arco della Pace na závěru zimních olympijských her 2026 v Miláně (22. února 2026)
Autor: AP
Pohled na uhašený olympijský oheň v Arco della na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně (22. února 2026)
Autor: AP
Zpěvák Achille Lauro vystupuje na samém konci závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: AP
Zpěvák Achille Lauro vystupuje na samém konci závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Zpěvák Achille Lauro vystupuje na samém konci závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Zimní olympijské hry v Miláně jsou oficiálně u konce! Štafetu Italové předali Francii (22. února 2026)
Zimní olympijské hry v Miláně jsou oficiálně u konce! Štafetu Italové předali Francii (22. února 2026)
Rychlobruslařka Arianna Fontana z Itálie přináší jiskru olympijského ohně poté, co byl během závěrečného ceremoniálu (22. února 2026)
Autor: Reuters
Zpěvák Achille Lauro vystupuje na samém konci závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Autor: AP
Zpěvák Achille Lauro vystupuje na samém konci závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Zpěvák Achille Lauro vystupuje na samém konci závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Zpěvák Achille Lauro vystupuje na samém konci závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Zpěvák Achille Lauro vystupuje na samém konci závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Zpěvák Achille Lauro vystupuje na samém konci závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
Zpěvák Achille Lauro vystupuje na samém konci závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her 2026 ve Veroně (22. února 2026)
