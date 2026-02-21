OBRAZEM: Medailové senzace i zklamání. Připomeňte si výkony českých sportovců na OH

  17:35
Biatlonistka Tereza Voborníková v sobotu senzačně získala bronz v závodě s hromadným startem. Devatenáctiletý Metoděj Jílek převzal rychlobruslařské žezlo po Martině Sáblíkové a vybojoval pro Česko zlatou a stříbrnou medaili v závodech na 10 000 a 5 000 metrů. Eva Adamczyková stříbrem ve snowboardcrossu zkompletovala svou sbírku olympijských medailí. Zlato vybojovala snowboardistka Zuzana Maděrová. Zklamání naopak zažila Ester Ledecká, na snowboardu vypadla již ve čtvrtfinále a na lyžích upadla těsně před cílem. Cesta českých hokejistů skončila ve čtvrtfinále olympijského turnaje prohrou s favorizovanými Kanaďany. Jak se dařilo dalším Čechům? Připomeňte si jejich výkony v galerii.
Tereza Voborníková se svou bronzovou medailí ze závodu s hromadným startem.... Biatlonistka Tereza Voborníková slaví v cíli závodu s hromadným startem... Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026) Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských... Ester Ledecká ve spodní části trati chybovala, nechala se rozhodit, upadla a... Eva Adamczyková (vlevo) vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13.... David Kämpf a Radko Gudas zpracovávají čtvrtfinálovou prohru s Kanadou. Mitch Marner překonává Lukáše Dostála a posouvá Kanadu do semifinále. Martina Sáblíková mávající fanouškům v italském Miláně. (12. února 2026) Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14.... Zuzana Maděrová projíždí cílem a stává se olympijskou vítězkou. Vítězka obřího slalomu Zuzana Maděrová z Česka (8. února 2026)

