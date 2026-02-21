OBRAZEM: Medailové senzace i zklamání. Připomeňte si výkony českých sportovců na OH

|
21. února 2026 17:35
Biatlonistka Tereza Voborníková v sobotu senzačně získala bronz v závodě s hromadným startem. Devatenáctiletý Metoděj Jílek převzal rychlobruslařské žezlo po Martině Sáblíkové a vybojoval pro Česko zlatou a stříbrnou medaili v závodech na 10 000 a 5 000 metrů. Eva Adamczyková stříbrem ve snowboardcrossu zkompletovala svou sbírku olympijských medailí. Zlato vybojovala snowboardistka Zuzana Maděrová. Zklamání naopak zažila Ester Ledecká, na snowboardu vypadla již ve čtvrtfinále a na lyžích upadla těsně před cílem. Cesta českých hokejistů skončila ve čtvrtfinále olympijského turnaje prohrou s favorizovanými Kanaďany. Jak se dařilo dalším Čechům? Připomeňte si jejich výkony v galerii.