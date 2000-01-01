Tereza Voborníková se svou bronzovou medailí ze závodu s hromadným startem. (21. února 2026)
Autor: Andrew Medichini, AP
Biatlonistka Tereza Voborníková slaví v cíli závodu s hromadným startem bronzovou medaili. (21. února 2026)
Autor: Eloisa Lopez, Reuters
Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských hrách (8. února 2026)
Autor: AP
Ester Ledecká ve spodní části trati chybovala, nechala se rozhodit, upadla a svůj závod nedokončila. (12. února 2026)
Autor: Reuters
Eva Adamczyková (vlevo) vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února 2026)
Autor: Reuters
Martina Sáblíková mávající fanouškům v italském Miláně. (12. února 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14. Partnerka Martina Sáblíková jí ukazovala mezičasy. (20. února 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Čeští reprezentanti sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi a jejich volný tanec. (11. února 2026)
Autor: Yara Nardi, Reuters
Michal Krčmář dokončuje pravděpodobně svůj poslední olympijský závod.
Autor: ČOV
Šťastná Tereza Voborníková je třetí v cíli závodu s hromadným startem. (21. února 2026)
Autor: Matthew Childs, Reuters
Vítězka Oceáne Michelonová z Francie, druhá Francouzka Julia Simonová a třetí Češka Tereza Voborníková po závodě biatlonistek s hromadným startem. (21. února 2026)
Autor: Matthew Childs, Reuters
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08. (19. února 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě na 10 000 metrů (13. února 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Rychlobruslař Metoděj Jílek během vítězného závodu na 10 000 metrů (13. února)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Zlatý medailista Sander Eitrem z Norska slaví na stupních vítězů po boku Metoděje Jílka a bronzového Riccarda Lorella z Itálie. (8. února 2026)
Autor: ČTK
Autor: Reuters
Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v Českém domě v italském Miláně. (13. února 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Česká reprezentantka Eva Adamczyková (v červeném) ve finále snowboardcrossu vybojovala druhé místo. (13. února 2026)
Autor: Reuters
Česká reprezentantka Eva Adamczyková (v červeném) během semifinále ve snowboardcrossu. (13. února 2026)
Autor: Reuters
Česká reprezentantka Eva Adamczyková po semifinále ve snowboardcrossu. (13. února 2026)
Autor: Reuters
Eva Adamczyková slaví po finálovém závodě v italském Livignu olympijské stříbro. (13. února 2026)
Autor: ČTK/David Taneček
Autor: AP
Autor: AP
Olympijské medailové naděje Ester Ledecké skončily v paralelním obřím slalomu snowboardistek ve čtvrtfinále.
Autor: Reuters
Ester Ledecká se prohání po trati ve vyřazovací části paralelního obřího slalomu snowboardistek.
Autor: Reuters
Ester Ledecká na trati ve vyřazovací části paralelního obřího slalomu snowboardistek.
Autor: Reuters
Martina Sáblíková po jejím posledním olympijském startu na 5000 metrů. (12. února 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Martina Sáblíková na tréninku před olympijským závodem na 5 kilometrů. (11. února 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů. Zabalená v šátku se česká rychlobruslařka pustila do tempa, po pěti oválech se v hlubokém předklonu vydýchávala. (11. února 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Čeští hokejisté končí na olympiádě po prohře 3:4 v prodloužení proti Kanadě ve čtvrtfinále.
Autor: Reuters
Hokejisté Matěj Stránský, Christian Marti Sandro Schmid v akci v zápase Česko vs. Švýcarsko. (15. února 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Rychlobruslařky Nikola Zdráhalová a Yukino Yoshidová jedou závod žen na 1000 metrů na zimních olympijských hrách. (9. února 2026)
Autor: AP
Český biatlonový tým po šestém místě Michala Krčmáře v hromadném závodě.
Autor: ČOV
Michal Krčmář (27) z České republiky v akci během mužského hromadného startu na 15 km. (20. února 2026)
Autor: Matthew Childs, Reuters
Michal Krčmář z České republiky v akci během štafety mužů 4 x 7,5 km. (17. února 2026)
Autor: Pawel Kopczynski, Reuters
Češka Lucie Krausová během osmifinále žen ve skikrosu na zimních olympijských hrách 2026. (20. února 2026)
Autor: Gabriele Facciotti, AP
Češka Lucie Krausová během kvalifikace žen ve skikrosu na zimních olympijských hrách 2026. (20. února 2026)
Autor: Denis Balibouse, Reuters
Zavřít oči a chvíli zpracovávat, co vlastně dokázala. Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou.
Autor: Reuters
Pár českých curlerů Vít Chabičovský a Julie Zelingrová slaví první vítězství po utkání s Jižní Koreou. (7. února 2026)
Autor: Reuters
Česká kapitánka Aneta Tejralová po prohraném čtvrtfinále olympijského hokejového turnaje proti Švédsku.
Autor: Reuters
České hokejistky Daniela Pejšová a Noemi Neubauerová v utkání proti Švédsku (13. února 2026)
Autor: ČTK
Souboj o kotouč mezi Kristýnou Kaltounkovou (vlevo) a Alinou Mullerou (Švýcarsko) bráněnou Klárou Seroiszkovou (vpravo).
Autor: Reuters
Natálie Taschlerová a Filip Taschler vystupují v soutěži rytmických tanců na zimních olympijských hrách. (9. února 2026)
Autor: Reuters
Natálie Taschlerová a Filip Taschler vystupují v soutěži rytmických tanců na zimních olympijských hrách. (9. února 2026)
Autor: Reuters
Olympijští reprezentanti v krasobruslení Natálie a Filip Taschlerovi. (11. února 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Kateřina a Daniel Mrázkovi reprezentují Česko s dynamickým volným tancem. (11. února 2026)
Autor: AP
Adéla Měrková z České republiky čeká během zpožděné přípravy kvůli silnému sněžení. Areál akrobatického lyžování. (17. února 2026)
Autor: Dylan Martinez, Reuters
Lucie Charvatová (7) během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18. února 2026)
Autor: Harry How, Getty Images
Česká rychlobruslařka Petra Vaňková čtvrtfinálový závod na krátké trati na 1500 metrů nedokončila. (20. února 2026)
Autor: Reuters
Česká rychlobruslařka Petra Vaňková čtvrtfinálový závod na krátké trati na 1500 metrů nedokončila a skončila v péči zdravotníků. (20. února 2026)
Autor: Reuters
Češka Anežka Indráčková v akci během prvního kola v disciplíně skok na lyžích. (15. února 2026)
Autor: Reuters
Lukáš Klípa a Marek Černovský z České republiky během zápasu curlingu proti Švédsku. (19. února 2026)
Autor: Issei Kato, Reuters
Lukáš Klípa, Lukáš Klíma, Marek Černovský a Martin Jurík z České republiky během zápasu curlingu proti Číně. (18. února 2026)
Autor: Issei Kato, Reuters
Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa z České republiky v akci během zápasu proti Německu. (17. února 2026)
Autor: Issei Kato, Reuters
Diana Cholenská ve žlutém v osmifinále skikrosu neuspěla. (20. února 2026)
Autor: Gabriele Facciotti, AP
Mikael Kingsbury z Kanady v akci s Matyášem Kroupou z České republiky během závodu mužů v jízdě v boulích. (15. února 2026)
Autor: Julia Demaree Nikhinson, AP
Mikael Kingsbury z Kanady v akci s Matyášem Kroupou (27) z České republiky během závodu mužů v jízdě v boulích. (15. února 2026)
Autor: Gregory Bull, AP
Nicholas Novák z České republiky v akci během kvalifikace mužů v akrobatickém lyžování. (20. února 2026)
Autor: Gonzalo Fuentes, Reuters
Skikrosař Daniel Paulus jedoucí v italském Livignu. (21. února 2026)
Autor: Gonzalo Fuentes, Reuters
Martina Dubovská v akci během slalomu žen ve druhém kole. (18. února 2026)
Autor: Aleksandra Szmigiel, Reuters
Barbora Nováková sjíždí trať alpského lyžování, sjezdovou část kombinovaného závodu žen. (10. února 2026)
Autor: Aleksandra Szmigiel, AP
Hunter Wonders z USA a za ním Čech Matyáš Bauer ve finále běžkařského závodu. (21. února 2026)
Autor: Kirsty Wigglesworth, AP
Jiří Konvalinka z České republiky v akci během kvalifikačního kola skoků na lyžích. (19. února 2026)
Autor: Kai Pfaffenbach, Reuters
Jan Vytrval z České republiky po svém skoku během kvalifikačního kola v severské kombinaci. (19. února 2026)
Autor: Kai Pfaffenbach, Reuters
Tereza Vinklárková při střelbě vleže v olympijském štafetovém závodu biatlonistek. (18. února 2026)
Autor: Reuters
Mikuláš Karlík na trati stíhacího závodu v Anterselvě. (15. února 2026)
Autor: ČOV