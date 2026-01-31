OBRAZEM: Hry v Itálii jsou za dveřmi. Podívejte se na nejkrásnější olympijské kolekce

Napětí v Itálii stoupá. Do startu zimních olympijských her, které letos hostí Milán a Cortina d´Ampezzo, zbývá už jen několik málo dnů. V pátek 6. února vzplane na ikonickém fotbalovém stadionu San Siro olympijský oheň. Obří sportovní událost, na kterou budou upřeny zraky celého světa, nabídne také fascinující přehlídku olympijských uniforem. V naší fotogalerii se podívejte na některé z nich. Která z kolekcí se vám líbí nejvíc?
Napětí v Itálii stoupá. Do startu zimních olympijských her, které letos hostí... Kolekce švédské reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026. Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské... Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské... Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské... Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské... Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské... Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské... Kolekce norské reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026. Kolekce norské reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026. Kolekce polské reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026. Kolekce polské reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026.

