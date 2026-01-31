OBRAZEM: Hry v Itálii jsou za dveřmi. Podívejte se na nejkrásnější olympijské kolekce

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
31. ledna 2026 14:00
Napětí v Itálii stoupá. Do startu zimních olympijských her, které letos hostí Milán a Cortina d´Ampezzo, zbývá už jen několik málo dnů. V pátek 6. února vzplane na ikonickém fotbalovém stadionu San Siro olympijský oheň. Obří sportovní událost, na kterou budou upřeny zraky celého světa, nabídne také fascinující přehlídku olympijských uniforem. V naší fotogalerii se podívejte na některé z nich. Která z kolekcí se vám líbí nejvíc?