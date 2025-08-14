Napětí v Itálii stoupá. Do startu zimních olympijských her, které letos hostí Milán a Cortina d´Ampezzo, zbývá už jen několik málo dnů. V pátek 6. února vzplane na ikonickém milánském stadionu San Siro olympijský oheň. Obří sportovní událost, na kterou budou upřeny zraky celého světa, nabídne také fascinující přehlídku olympijských uniforem. V naší fotogalerii se podívejte na některé z nich. Která z kolekcí se vám líbí nejvíc? Na snímku je přehlídka oblečení reprezentace Švédska.
Autor: Jonas Ekströmer/TT / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
Kolekce švédské reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026.
Autor: Jonas Ekströmer/TT / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské hry v italském Milánu a Cortině 2026. Kolekce v barvách USA kombinuje tradiční motivy, moderní střihy a výrobu v amerických dílnách (4. prosince 2025)
Autor: Courtesy of Ralph Lauren
Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské hry v italském Milánu a Cortině 2026. Kolekce v barvách USA kombinuje tradiční motivy, moderní střihy a výrobu v amerických dílnách (4. prosince 2025)
Autor: Courtesy of Ralph Lauren
Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské hry v italském Milánu a Cortině 2026. Kolekce v barvách USA kombinuje tradiční motivy, moderní střihy a výrobu v amerických dílnách (4. prosince 2025)
Autor: Courtesy of Ralph Lauren
Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské hry v italském Milánu a Cortině 2026. Kolekce v barvách USA kombinuje tradiční motivy, moderní střihy a výrobu v amerických dílnách (4. prosince 2025)
Autor: Courtesy of Ralph Lauren
Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské hry v italském Milánu a Cortině 2026. Kolekce v barvách USA kombinuje tradiční motivy, moderní střihy a výrobu v amerických dílnách (4. prosince 2025)
Autor: Courtesy of Ralph Lauren
Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské hry v italském Milánu a Cortině 2026. Kolekce v barvách USA kombinuje tradiční motivy, moderní střihy a výrobu v amerických dílnách (4. prosince 2025)
Autor: Courtesy of Ralph Lauren
Kolekce norské reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026.
Autor: NTB, NTB / Alamy , Profimedia.cz
Kolekce norské reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026.
Autor: NTB, NTB / Alamy, Profimedia.cz
Kolekce polské reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / PIOTR KUCZA/FOTOPYK, Profimedia.cz
Kolekce polské reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / PIOTR KUCZA/FOTOPYK, Profimedia.cz
Kolekce polské reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / PIOTR KUCZA/FOTOPYK, Profimedia.cz
Sportovci na přehlídkovém molu během prezentace oficiální belgické kolekce pro zimní olympiádu v Itálii, 16. října 2025.
Autor: TK / Belga Press / DIRK WAEM, Profimedia.cz
Kolekce belgické reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Vincent Kalut, Profimedia.cz
Kolekce německé reprezentace pro zimní olympiádu v Itálii 2026.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Ardan Fuessmann, Profimedia.cz
Kolekce německé reprezentace pro zimní olympiádu
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Ardan Fuessmann, Profimedia.cz
Česká olympijská kolekce pro ZOH 2026. Představili ji krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Dalším zajímavým prvkem kolekce je dlouhá šála, která má odkazovat na slavnou éru italské módy.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Českou olympijskou kolekci pro ZOH 2026 představili krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi s Petrem Drahošem představují kolekci inspirovanou dílem Vojtěcha Preissiga pro ZOH 2026.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi představují kolekci inspirovanou dílem Vojtěcha Preissiga pro ZOH 2026.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Krasobruslařka Natálie Taschlerová pózuje v olympijské kolekci pro ZOH 2026.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie Taschlerová pózuje s pletenými palčáky.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi představují olympijskou kolekci pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině.
Autor: ČTK
Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi a Petr Drahoš představují olympijskou kolekci pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině.
Autor: ČTK
Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi představují nástupovou kolekci Českého olympijského a paralympijského týmu pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině 2026.
Autor: ČTK
Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi představují nástupovou kolekci a kolekci pro fanoušky Českého olympijského a paralympijského týmu pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině 2026.
Autor: ČTK
Češi na olympiádu.
Autor: Facebook @Český hokej
Češi a olympiáda.
Autor: Instagram @ceskyhokej
Biatlonistka Markéta Davidová v olympijském svetru a legínách.
Autor: AP/Petr Slavík
Biatlonistka Markéta Davidová v pletených rukavicích, čelence a svetru z olympijské kolekci pro ZOH 2026.
Autor: AP/Petr Slavík
Tomáš Mikyska s novou olympijskou šálou a aktualizovanou Raškovkou.
Autor: AP/Petr Slavík
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Italská značka Moncler se na olympijských hrách naposledy objevila v roce 1968. Nyní je partnerem brazilského olympijského týmu.
Autor: Facebook @Moncler
Italská značka Moncler se na olympijských hrách naposledy objevila v roce 1968. Nyní je partnerem brazilského olympijského týmu.
Autor: Facebook @Moncler
Italská značka Moncler se na olympijských hrách naposledy objevila v roce 1968. Nyní je partnerem brazilského olympijského týmu.
Autor: Facebook @Moncler
Italská značka Moncler se na olympijských hrách naposledy objevila v roce 1968. Nyní je partnerem brazilského olympijského týmu.
Autor: Facebook @Moncler
Italské sportovce na olympiádě znovu oblékne sportovní linie Armani EA7.
Autor: Facebook @Emporio Armani
Italské sportovce na olympiádě znovu oblékne sportovní linie Armani EA7.
Autor: Facebook @Emporio Armani
Italské sportovce na olympiádě znovu oblékne sportovní linie Armani EA7.
Autor: Facebook @Emporio Armani