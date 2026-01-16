ONLINE: Sparta hraje přípravu s Malmö, Slavia generálku proti Brannu Bergen

Pro Spartu se zimní příprava stále teprve rozjíždí. Do Španělska odcestovala v pondělí, předtím odehrála ještě v sobotu na Strahově přípravné utkání s druholigovým Ústí nad Labem (3:0) – první gól v jejím dresu si mimochodem připsal útočník Vojta, nová posila.
Teď Spartu čeká Malmö, 22. ledna pak v Marbelle vyzve také Legii Varšava.
Zimní přípravné zápasy ONLINE
S Malmö Sparta hrála naposledy předloni v létě, kdy ho vyřadila v závěrečném předkole po dvou výhrách 2:0 a po 19 letech si zahrála prestižní Ligu mistrů.
Pro Slavii je zápas s Brannem Bergen generálkou – po něm se vrací do Prahy a příští týden ji čeká domácí zápas Ligy mistrů s Barcelonou, hlavní fázi milionářské soutěže pak zakončí na Kypru proti Pafosu.
Proti norskému soupeři se pokusí zapsat první vítězství v rámci zimní přípravy – nejprve prohrála s Basilejí (3:4) a naposledy uhrála remízu 1:1 s německým Karlsruhe.
Olomouc prohrála s Legií Varšava
Sigma Olomouc v prvním utkání na soustředění ve Španělsku prohrála s Legií Varšava 0:1. Sedmnáctý celek polské ligy rozhodl gólem těsně před přestávkou, po změně stran trefila nová posila Sigmy Danijel Šturm břevno. Hradec Králové si naopak na úvod přípravy poradil na kempu v Turecku s maďarskou Nyíregyházou vysoko 4:0.
Trenér Sigmy Tomáš Janotka nasadil do každého z poločasů dvě rozdílné jedenáctky. Jeho svěřenci se obtížně dostávali do šancí a po úvodních dvou vítězstvích v přípravě nad jinými polskými celky ještě v domácích podmínkách poprvé prohráli. V 77. minutě dostal červenou kartu za řeči směrem k rozhodčímu bývalý hráč Sparty Krasniqi, Legia nicméně po dohodě trenérů pokračovala v plném počtu.
„Výsledek mě mrzí. Ve druhé půli jsem viděl velice dobrý týmový výkon z hlediska intenzity a kombinace a myslím, že jsme si zasloužili aspoň srovnat. Stále se sehráváme. Je jasné, že porodní bolesti jsou, ale vidím progres,“ citoval Janotku klubový web.
Hradec si bez problémů poradil s Nyíregyházou. Předposlední celek maďarské ligy utrpěl porážku o čtyři branky s druhým českým týmem krátce po sobě, před pár dny prohrál s Karvinou 1:5. Jeden z gólů českého celku dal i nováček defenzivní univerzál Zentrich, o jehož případné angažmá se stále jedná.
14. Ekong
Olsen – Karlsson, Jansson (C), Djurić, Busanello – Bolin, Lundbergh, Busuladzic – Sigurdsson, Ekong, Botheim.
Vindahl – Říha, Sörensen, Mannsverk (C) – Kadeřábek, Vydra, Horák, Zelený – Kuol, Vojta, Haraslín.
Dahlin, Ellborg – Olsson, Rösler, Lewicki, Christansen, Vecchia, Berg Johnsen, Hakšabanović, Skogmar, Gudjohnsen, Soumah, Ponnert Hidalgo, Mirosavljevič.
Surovčík – Suchomel, Martinec, Kairinen, Mercado, Rrahmani, Kuchta, Ryneš, Ševínský, Grimaldo, Panák.
Staněk – Hashioka, Chaloupek, Zima, Bořil, Schranz, Moses, Sadílek, Provod, Sanyang, Chorý
Dyngeland – De Roove, Knudsen, Boakye, Dragsnes, Kornvig, Sorensen J., Pedersen, Mathisen, Holm, Haaland M.
Rezek – Kušej, Cham, Mbodji, Chytil, Oscar, Vlček, Prekop, Jurásek D., Kante, Camara
Klausen – Hellan, Hansen, Myhre, Soltvedt, Sande, Laegreid, Eikrem, Remmem, Holten
44. Urbański
Stoppen (46. Hruška) – Hadaš (46. Slavíček), Huk (46. Malý), Sylla (46. Král), Elbel (46. Sláma) – Beran (46. Baráth), Jezierski (46. Janošek) – Ghali (46. Dolžnikov), Šíp (46. Kostadinov) (69. Langer), Michez (46. Šturm) – Kliment (46. Růsek)
Tobiasz (46. Hindrich) – Piątkowski (46. Augustyniak), Pankov (46. Stojanović), Kapuadi (46. Kun), Wszołek (46. Krasniqi) (79. Kováčik), Szymański (46. Urbanski W.), Elitim (46. Jędrzejczyk), Reca (46. Chodyna), Bičachčjan (46. Leszczynski), Rajović (46. Arreiol), Urbański K. (46. Colak)
Hruška – Slavíček, Malý, Král, Sláma, Janošek, Baráth, Langer, Dolžnikov, Kostadinov, Šturm, Růsek, Jásir
Hindrich – Leszczynski, Jędrzejczyk, Kun, Stojanović, Augustyniak, Kapustka, Arreiol, Chodyna, Kováčik, Colak, Krasniqi, Urbanski W.
39. Michez, 88. Baráth
51. Augustyniak, 52. Stojanović, 74. Jędrzejczyk
77. Krasniqi
24. Darida
50. Hodek
65. Zentrich
68. Vlkanova
Kovács D. – Drešković, Temesvári, Katona L., Benczenleitner, Kovács M., Katona B., Manner, Nagy, Babunski, Kvasina.
Vízek – Uhrinčať, Petrášek, Čech – Binar, Darida, Kučera, Horák – van Buren, Pilař – Regža.
Bese, Molnár – Alaxai, Toma, Antonov, Olah, Sanković, Korrea, Farkas, Vukk, Huszti.
Vágner – Čihák, Zentrich, Čmelík, Dancák, Mihálik, Kubr, Trubač, Vlkanova, Hodek.
Rozhodčí: Bartsch – Hanft, Deunert
Prekovič – Hadžimujovič, Abdullahi, Camaj, Togbe, Malekinušič, Stanislavljevič, Miropsavič, Marinkovič, Davidovič, Alilovič
Lapeš – Traore, Skyba, Slončík, Fleišman, Storman, Labík, Ayaosi, Samko, Šigut, Ezeh
Samčovič, Alič, Brunčevič, Cisse, Alič, Bačkulja, Mavrič, Petrovič, Šačirovič, Biljevovič, Manev, Kotzebue
Chytrý, Lawali, Kone, Kožík, Milič, Kačor, Valošek, Condé, Vallo, Furaha, Vinicius, Singhateh, Neuman, Schovanec
Silva – Aliyev, Djibrilla, Gomis, Ibrahimli, Konate, Martins, Mickels, Mutsinzi, Papnuashvili, Ruan
Reichl – Hrubý, Matoušek, Ramírez, Vala, Drchal, Lischka, Kukačka, Smrž, Čermák, Mikuda
Bayramov, Eyubov, Hacyly, Henrique, Muradov, Muradov, Nazirov