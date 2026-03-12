Nejlepší výsledek! Běžec na lyžích Tuž získal ve sprintu v Drammenu druhé místo

Jednadvacetiletý Tuž v městském sprintu nestačil ve finále pouze na domácího Ansgara Evensena, jenž triumfoval poprvé v životě a zastoupil favorizovaného krajana Johanna Hösflota Klaeba. Už jistý vítěz SP vypadl po nezaviněném pádu v Tužově semifinále.
Nejlepší český sprinter Tuž se před čtvrtkem dostal do finále v elitním seriálu pouze loni v únoru ve Falunu, kde stejně jako minulý měsíc na olympiádě v Teseru skončil pátý. Dosud posledním českým umístěním na stupních vítězů bylo druhé místo Michala Nováka v Ruce z listopadu 2023.
Nejlepší závod dosavadní kariéry zahájil Tuž sedmým místem v kvalifikaci. Ve vyřazovacích jízdách mu pomohlo také štěstí: ve svém čtvrtfinále obsadil čtvrté místo, ale postoupil dál jako lucky loser časem. V semifinále pak na poslední pozici zaostával, ale i díky tomu se nejspíš dokázal vyhnout pádu tří jezdců před sebou a bez větších problémů dojel na druhém přímém postupovém místě.
Pád způsobil Američan Ben Ogden, přes nějž přepadli Klaebo a další Nor Aron Aakre Rysstad. Jedenáctinásobný olympijský vítěz Klaebo se po nekontrolovaném pádu uhodil silně do temene a vypadal otřeseně, z tratě nicméně za pomoci realizačního týmu odešel po svých.
Na rozdíl od semifinále jel Tuž finále aktivně a dlouho vedl. V dlouhé cílové rovince do kopce sice nestačil na Evensena, ale ve fotofiniši o čtyři setiny sekundy porazil jiného Nora Kristiana Kolleruda a další soupeře.
Finále žen vyhrála Švédka Jonna Sundlingová před domácí favoritkou Kristine Stavaas Skistadovou a navázala na sobotní výhru ze sprintu volnou technikou v Lahti.
Do vyřazovacích jízd vedle Tuže postoupili ještě Luděk Šeller, Ondřej Černý a Barbora Antošová, kteří všichni vypadli hned ve čtvrtfinále. Dvaadvacátým místem uzavřel Černý kariéru, neboť se rozhodl ve 27 letech po čtvrtečním závodě s profesionálním sportem skončit.
Do čtvrtfinále těsně neprošla z kvalifikace Kateřina Janatová, která na první pozici pod čarou potřebovala o 24 setin rychlejší čas. Do vyřazovací fáze nepostoupili ani Anna Marie Jaklová, Novák a Jonáš Jan Hellmich.
Před finále v Lake Placid pokračuje Světový pohár v sobotu závody na 50 km na Holmenkollenu v Oslu.
SP v běhu na lyžích v Drammenu (Norsko)
sprint klasicky
Muži: 1. Evensen (Nor.) 2:31,24, 2. Tuž (ČR) +0,31, 3. Kollerud +0,35, 4. Amundsen (oba Nor.) +0,43, 5. Chappaz (Fr.) +0,86, 6. Grahn (Švéd.) +49,41, ...22. Černý, 25. Šeller vyřazeni ve čtvrtfinále, 42. Novák, 50. Hellmich (všichni ČR) vyřazeni v kvalifikaci.
Průběžné pořadí SP (po 24 z 28 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 2071, 2. Amundsen 1435, 3. Pellegrino (It.) 1136, 4. Stenshagen 1071, 5. Heggen (oba Nor.) 1063, 6. Schumacher (USA) 949, ...27. Tuž 433, 39. Novák 354, 59. Černý 244, 117. Šeller 60, 123. Bauer 57, 150. Fellner 28, 170. Ophoff 15, 194. Dufek (všichni ČR) 1.
Ženy: 1. Sundlingová (Švéd.) 2:59,64, 2. Skistadová (Nor.) +0,77, 3. Fähndrichová (Švýc.) +1,59, 4. Hagströmová (Švéd.) +3,05, 5. Gimmlerová (Něm.) +4,01, 6. Stensethová (Nor.) +5,53, ...24. Antošová vyřazena ve čtvrtfinále, 30. Janatová, 36. Jaklová (všechny ČR) vyřazeny v kvalifikaci.
Průběžné pořadí SP (po 24 z 28 závodů): 1. Digginsová 1961, 2. Ilarová 1686, 3. Dahlqvistová (obě Švéd.) 1391, 4. Sundlingová 1044, 5. Fähndrichová 1008, 6. H. Wengová (Nor.) 978, ...20. Janatová 661, 95. Antošová 60, 103. Beranová 47, 109. Jaklová 44, 128. Havlíčková 27, 165. Milerská (všechny ČR) 3.