Manuel si na Zlaté tretře opět překonala osobák! Soupeřkám nedala šanci

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  18:45
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Halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. Dvacetiletá česká reprezentantka vylepšila o tři setiny svůj čas z Diamantové ligy v Římě.
Lurdes Gloria Manuel na Zlaté tretře 2026.

Lurdes Gloria Manuel na Zlaté tretře 2026. | foto: AP

Nikola Ogrodníková na ostravské Zlaté tretře
Nikol Tabačková na ostravské Zlaté tretře
Nikola Ogrodníková na ostravské Zlaté tretře
Srbská oštěpařka Adriana Vilagošová pózuje po vítězství.
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Manuel se na počátku června stala teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Po ostravském mítinku zlaté kategorie Kontinentální tour se v letošních světových tabulkách posunula na šesté místo, v evropském pořadí sezony je druhá.

Bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela bojoval v Ostravě o prvenství s Erickem Portillem z Mexika, který byl nakonec díky lepšímu zápisu úspěšnější. Oba zdolali 227 cm, Štefela měl v soutěži o jednu opravu více.

České oštěpařky hranici 60 metrů nepřekonaly, Nikol Tabačková byla čtvrtá a bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková šestá. Zvítězila srbská vicemistryně Evropy Adriana Vilagošová (62,92).

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