Zlatá tretra zakládá Síň slávy. Jako první do ní vstoupili Fibingerová a Železný

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  10:23aktualizováno  10:23
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Ostravská Zlatá tretra, nejprestižnější atletický mítink v Česku, před letošním, už 65. ročníkem představila nově vzniklou Síň slávy. Jako první do ní byly uvedeny dvě domácí legendy: koulařka Helena Fibingerová a oštěpař Jan Železný.

Jan Železný a Helena Fibingerová vstoupili do Síně slávy ostravské Zlaté tretry. | foto: ČAS - Jaroslav Svoboda

„Pětašedesát let už je slušný věk, který je dobré si připomenout. Chtěli jsme odstartovat něco výjimečného. Jsem rád, že do Síně slávy můžeme přivítat dva jedinečné zakládající členy, kterými jsou Helena Fibingerová a Jan Železný,“ uvedl na pondělním slavnostním setkání manažer závodu Alfons Juck.

Bývalá elitní koulařka Fibingerová, mistryně světa, osminásobná evropská šampionka a bronzová olympijská medailistka, díky výkonu 21,96 metru z roku 1977 stále drží rekord mítinku.

„Jsem velmi šťastná, že mohu být uvedena do této Síně slávy. V Ostravě jsem žila a Zlatá tretra pro mě vždy byla jedním z nejoblíbenějších mítinků,“ cituje ji web Českého atletického svazu. „V roce 1973 jsem tady poprvé hodila dvacet metrů.“

Trojnásobný olympijský vítěz, mistr světa a světový rekordman v hodu oštěpem Železný na Zlaté tretře také nejprve závodil, nyní ji vede coby ředitel.

„Ostrava je mojí srdcovou záležitostí. Vždy jsem říkal: olympiáda, mistrovství světa a Ostrava. Tam bývá nejlepší atmosféra. Navíc mám vazbu i k vítkovickému oddílu, jelikož v době, kdy jsem hodil svůj poslední a dosud platný světový rekord, jsem byl právě jeho členem, takže mám oddílový rekord, který se bude těžko překonávat. Doufám, že tradice Zlaté tretry bude pokračovat ještě mnoho let.“

Železný navíc v den konání letošního ročníku slaví šedesáté narozeniny. Slavnostní zahájení 65. vydání prestižního mítinku je naplánované na úterý v 17:30.

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