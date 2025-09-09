Jak se točí s Kolečkem. Nabízel jsem, ať umřeš ty, Růčo, špičkoval Šlégr

„Zvládli jste to tak jako oscaroví herci!“ lichotil prvním třem jmenovaným Kamil Bílský, moderátor sobotního fanouškovského setkání, kde se video na podporu záchrany hokejových chemiků v premiéře pouštělo.
V úvodní scénce stojí Šlégr alias Guma, Reichel řečený Alby a Ručinský neboli Růča u zábradlí na prázdném zimáku. Reichel své kamarády vyděšeně vybízí, ať si představí Litvínov bez hokeje. Neodbytně na ně naléhá, Ručinský ho uklidňuje, ať nehysterčí, Šlégr ovšem z té představy zkolabuje.
„Filmování jsme si náramně užili,“ tvrdil nynější generální manažer české reprezentace Šlégr z pódia příznivcům. „Byli jsme všichni překvapení, že to trvalo tak dlouho. Těch pár minut jsme natáčeli od sedmi večer do půl jedné do noci. Nakonec se to povedlo a zažili jsme spoustu legrace.“
Z tří králů litvínovského hokeje vyzařovalo, jak moc si rozumí. Vždyť se znají od školy. Kamarádi do deště.
Reichel přiznal, že šlo o jeho první zkušenost před kamerou ve filmovém režimu; Šlégr už má za sebou pár vedlejších či spíš epizodních roliček, Ručinský podle filmové databáze jednu. O nápadu se Reichel dozvěděl na soustředění reprezentační dvacítky, kde figuruje jako asistent trenéra.
„Když s Gumou něco děláte, je to vždycky kravina,“ rozesmál přítomné. „Pamatuju, jak jsme po vítězných zápasech v Litvínově jezdili na sáňkách, házeli pivo do hlediště. Teď vymyslel tohle. Bylo to pěkné, ale dost těžké. Hlavně naučit se scénář, i když jsme mluvili jen chvíli.“
Publikum se zase řehtalo, neboť vět je ve scénáři jako šafránu. „Vždycky jsme to nějak spletli nebo udělali jinak, než chtěl pan Kolečko. A museli jsme točit znovu. Proto to trvalo pět hodin. Ale byla to sranda. Pak jsem se ho ptal, jak dlouho se točil seriál Most! A jeden díl prý 50 dní,“ překvapilo Reichela; Kolečko se podílel nejen na Mostu, ale i na legendárním fotbalovém Okresním přeboru nebo hokejové Lajně.
Ručinský, třetí z patriotů, se také nejdřív na klip netvářil. „Opravdu se mi to zdálo jako kravina,“ souzněl s Reichelem. „Ale souhlasím s Albym, že když jsme přijeli na litvínovský zimák, přišlo mi to hezké. Bylo to minimum, co jsme mohli udělat, abychom Litvínov podpořili.“
Ručinský se pak kočkoval se Šlégrem, což přítomní hltali a hurónsky se řehtali: „Jirka to vymyslel, ale měl tu nejlehčí roli, půl klipu ležel mrtvý na schodech a neříkal nic. Takže to zbylo na mně a na Albym. Alby to kazil pořád, proto jsme tam byli pět hodin. Být místo něj někdo jiný, měli bychom hotovo za hodinu.“
Šlégr hozenou rukavici zvedl a popíchl zase Ručinského. „Já doplním tu moji jednoduchou roli. Já ti nabízel, že můžeš umřít ty – nechtěls! Ono od sedmi do půl jedné do rána neustále padat na schody nebylo nic růžového.“
Olympijští vítězové z Nagana 1998 jsou ve vyjednávací skupině, která chce zachránit pro Litvínov dospělý hokej. Po sezoně totiž klub opustí většinový majitel Orlen Unipetrol, který pumpoval 60 milionů ročně do rozpočtu. Vznik klipu vysvětloval Šlégr, neoficiální mluvčí party ikon tradiční hokejové bašty.
„Já se asi chopím slova jako první, já jsem takový ukecaný, oni mi v nějakých letech říkali, že jsem mladý Žantovský,“ zubil se bývalý obránce. „Děkujeme za potlesk, já bych si tady strašně rád zatleskal příští rok, že zahajujeme sezonu.“
Když Šlégr viděl aktivitu fanklubu Ropáci on Tour, prodej triček a spuštění veřejné sbírky, chtěl taky podat pomocnou ruku. Což vyslovil před svou manželkou Lucií.
„Okamžitě vystřelila: A proč nenatočíte nějaký klip? Jenže já neměl žádnou představu. Začali jsme se o tom bavit a přišlo to,“ vykresloval člen Triple Gold Clubu. „Děkuju jí, že to vymyslela.“
Nejprve oslovili záchranáře Marka Dvořáka, pak scénáristu a režiséra Kolečka. „Známe ho, protože s ním připravujeme hraný film o nás čtyřech,“ ukázal Šlégr na parťáky vedle sebe. „Jeden nám tady chybí, Robert Lang. Kluci z jedné třídy. Takže jsem se Petra Kolečka zkusil zeptat, zda nám nepomůže. On že určitě, že osloví lidi z hokejového seriálu Lajna.“
Když Šlégr představil svoji ideu, Kolečko podle jeho líčení vyhrknul: „Zapomeň na Lajnu, tohle jste vy, takhle to chci, takhle to bude! Rád to pro vás zadarmo udělám. Jste hokejové město s obrovskou tradicí, zasloužíte si to, chci přispět taky svojí troškou k dílu.“
A povedlo se.
Klip, na který navazuje podpora od známých osobností, sklidil úspěch. Je vtipný, ale i jímavý.
„I já se tomu na začátku směju, ale ve finále to tak srandovní není,“ připustil Šlégr. „Kdyby se mělo stát, že Litvínov o hokej přijde, opravdu mě z toho klepne.“