Kanoista Fuksa je opět mistrem Evropy, na kilometru zvládl napínavý finiš

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  12:17aktualizováno  12:30
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Rychlostní kanoista Martin Fuksa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion v sobotu na šampionátu v portugalském Montemoru-o-Velho ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži kajakář Josef Dostál skončil v závodě na 1000 metrů stejně jako loni na ME v Račicích čtvrtý.

Rychlostní kanoista Martin Fuksa | foto: Romain Bruneau

Fuksa prodloužil svou neporazitelnost v této sezoně. Od začátku se držel v kontaktu s Petrovem, který vyrazil nejrychleji. Ve finiši se dlouho přetahovali o vedení, než se v posledních metrech vzepjal třiatřicetiletý český reprezentant k poslednímu náporu a vyhrál o necelé čtyři desetiny. Celkem získal již 21. evropskou medaili.

Kilometr Fuksa na mistrovství Evropy vyhrál po pěti letech, naposledy se radoval v Poznani 2021. Loni před domácím publikem v těsném závěru neuspěl, prohrál o 57 tisícin s Rumunem Catalinem Chirilou. Tehdy na sebe byl hodně naštvaný.

Tentokrát v Montemoru urval závěr pro sebe a může navázat na evropský double, který na této portugalské závodní dráze získal v roce 2013.

Pro Dostála je čtvrté místo na kilometru nejlepším výsledkem v sezoně, ve Světovém poháru se v tomto ročníku ani v jednom ze dvou závodů nedostal do finále. Většinu trati se vezl na vlně Dána Thorbjörna Raska, který se pohyboval mezi nejlepšími, a byl až v závěru pole. V poslední dvoustovce se posunul dopředu, ale na lepší než čtvrté místo to nestačilo.

Na bronzového Portugalce Fernanda Pimentu ztratil Dostál více než půl sekundy. Vyhrál Bělorus Vladislav Kravec před úřadujícím mistrem světa Bálintem Kopaszem z Maďarska.

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