Zlato pro Česko po 17 letech! Rauturier je mistryní světa v orientačním běhu

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  20:47aktualizováno  20:47
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Česká orientační běžkyně Lucie Dittrichová (vlevo) slaví první českou medaili z MS po čtrnácti letech. Vedle ní pózuje čtvrtá Tereza Rauturier. | foto: ČSOS

Tereza Rauturier je po 17 letech první českou individuální mistryní světa v orientačním běhu. Sedmadvacetiletá reprezentantka vyhrála na šampionátu v Janově knock-out sprint a navázala na poslední české individuální zlato Dany Brožkové z roku 2009. Rauturier, za svobodna Janošíková, bez problémů zvládla čtvrteční kvalifikaci a v pátek i vyřazovací část od čtvrtfinále až do finále.

V něm předvedla vyzrálý výkon, kontrolovala tempo závodu a nedovolila soupeřkám odskočit. Naopak několik stovek metrů před cílem zrychlila a doběhla si pro zlato.

„Je to krásné, sen se stal skutečností, nemám slov. Ale jsme profíci, zítra máme další závod. Teď se ještě chvíli proklušu a v sobotu to zkusím rozběhnout, jak nejlíp to půjde,“ líčila v tiskové zprávě.

Na dalších příčkách skončily Švédka Karolin Ohlssonová a Norka Pia Youngová Viková. Bronzová z úterního sprintu Lucie Dittrichová vypadla v semifinále, celkově je osmá. Mezi muži byl nejlépe třináctý Tomáš Křivda.

Šampionát v Itálii v sobotu zakončí sprintové štafety.

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