Zlato pro Česko po 17 letech! Rauturier je mistryní světa v orientačním běhu

V něm předvedla vyzrálý výkon, kontrolovala tempo závodu a nedovolila soupeřkám odskočit. Naopak několik stovek metrů před cílem zrychlila a doběhla si pro zlato.
„Je to krásné, sen se stal skutečností, nemám slov. Ale jsme profíci, zítra máme další závod. Teď se ještě chvíli proklušu a v sobotu to zkusím rozběhnout, jak nejlíp to půjde,“ líčila v tiskové zprávě.
Na dalších příčkách skončily Švédka Karolin Ohlssonová a Norka Pia Youngová Viková. Bronzová z úterního sprintu Lucie Dittrichová vypadla v semifinále, celkově je osmá. Mezi muži byl nejlépe třináctý Tomáš Křivda.
Šampionát v Itálii v sobotu zakončí sprintové štafety.