Zlatý míč získal Dembélé, tahoun Paris St. Germain, který vyhrál skoro všechno

Dembélé je pátým francouzským fotbalistou, který „domácí“ anketu ovládl. Před ním Zlatý míč získali míč Kopa, Platini třikrát, Papin a naposled před třemi lety Benzema.
Dembélé se narodil před osmadvaceti lety ve Vernonu v Normandii, za kariérou se stěhoval už jako starší žák do Rennes. V osmnácti hrál ligu, od devatenácti patří do reprezentace.
Francouzští vítězové Zlatého míče
Raymond Kopa (1958)
Rok strávil v Dortmundu, šest let byl v Barceloně a dvě uplynulé sezony odehrál za Paris St. Germain. Když se sečtou všechny přestupní částky, vyjde suma 233 milionů eur, což při dnešním kurzu dělá takřka šest miliard korun. Nejvíc z toho zaplatila v roce 2017 Barcelona, s bonusy to bylo 148 milionů eur.
Tam však byl spíš zklamáním, naděje a peníze, které do něj katalánský klub vložil, nenaplnil. Z šesti sezon dva a půl roku promarodil, měl především svalové potíže.
Našel se v Paris St. Germain, byť první rok neměl zrovna skvělý. Až po odchodu Kyliana Mbappého se stal oporou.
V minulé sezoně už sehrál klíčovou roli a týmu pomohl ke čtyřem trofejím (Ligue 1, domácí pohár a Superpohár, Liga mistrů) a do finále mistrovství světa klubů. Pátou trofej získal na startu letošní sezony, kdy v souboji vítěze Ligy mistrů a Evropské ligy tým v tzv. evropském Superpoháru zdolal Tottenham. Ve Francii se stal hráčem sezony.
V uplynulém ročníku francouzské ligy vstřelil 21 gólů v devětadvaceti zápasech.
V Champions League přidal osm branek a zapsal šest asistencí, včetně dvou ve finále proti Interu Milán (5:0).
Celkem v třiapadesáti zápasech dal 35 branek a měl 14 asistencí.
Vedle Dembélého měl Paris St. Germain v nominaci na Zlatý míč dalších sedm fotbalistů. Jenže v době, kdy v pařížském divadle Théâtre du Châtelet se slavnostní ceremoniál konal, většina z nich nastupovala k ligovému šlágru v Marseille (0:1).
Francouzská klasika dvou rivalů se sice měla hrát v neděli, ale kvůli nepříznivému počasí byl zápas odložen. Podle regulí se pak musela odehrát následující den.
Dembélé je stejně jako objev Désiré Doué ve stavu zraněných, proto si pro cenu mohl přijít. Ale Ašraf Hakímí, Chviča Kvaracchvelija, Nuňo Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz a Vitinha byli v té době 800 kilometrů od místa dění.