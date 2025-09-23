OBRAZEM: Zlatý míč pro Dembélého. Útočník PSG je poprvé králem fotbalového světa

  11:26
Francouzský reprezentant Ousmane Dembélé vůbec poprvé v kariéře získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Tahoun Paris St. Germain vystřídal na trůnu španělského záložníka Rodriho z Manchesteru City. Osmadvacetiletý útočník v prestižní anketě triumfoval před Laminem Yamalem z Barcelony a klubovým spoluhráčem Vitinhou. Jak vypadal pondělní slavnostní ceremoniál 69. ročníku, který se uskutečnil v pařížském neoklasicistním divadle Théatre du Chatelet, se můžete podívat v naší fotogalerii.
Ousmane Dembélé přebírá Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Ousmane Dembélé přebírá Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Ousmane Dembélé přebírá Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Ousmane Dembélé přebírá Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Ousmane Dembélé přebírá Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Ousmane Dembélé přebírá Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Ousmane Dembélé poprvé v kariéře získal Zlatý míč. Ousmane Dembélé pózuje s rodinou na vyhlášení Zlatého míče. Ousmane Dembélé pózuje na vyhlášení Zlatého míče. Lamine Yamal při vyhlášení Kopa Trophy pro nejlepšího mladého hráče na světě. Lamine Yamal pózuje na vyhlášení Zlatého míče. Lamine Yamal pózuje s rodinou na vyhlášení Zlatého míče.

