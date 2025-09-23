OBRAZEM: Zlatý míč pro Dembélého. Útočník PSG je poprvé králem fotbalového světa

|
23. září 2025 11:26
Francouzský reprezentant Ousmane Dembélé vůbec poprvé v kariéře získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Tahoun Paris St. Germain vystřídal na trůnu španělského záložníka Rodriho z Manchesteru City. Osmadvacetiletý útočník v prestižní anketě triumfoval před Laminem Yamalem z Barcelony a klubovým spoluhráčem Vitinhou. Jak vypadal pondělní slavnostní ceremoniál 69. ročníku, který se uskutečnil v pařížském neoklasicistním divadle Théatre du Chatelet, se můžete podívat v naší fotogalerii.