Ousmane Dembélé přebírá Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety.
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Ousmane Dembélé poprvé v kariéře získal Zlatý míč.
Autor: Reuters
Ousmane Dembélé pózuje s rodinou na vyhlášení Zlatého míče.
Autor: Reuters
Ousmane Dembélé pózuje na vyhlášení Zlatého míče.
Autor: Reuters
Lamine Yamal při vyhlášení Kopa Trophy pro nejlepšího mladého hráče na světě.
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: AP
Aitana Bonmatíová se raduje ze zisku Zlatého míče.
Autor: Reuters
Trofej pro vítěze prestižní fotbalové ankety Zlatý míč.
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Viktor Gyökeres přebírá trofej Gerda Müllera pro nejlepšího střelce.
Autor: Reuters
Viktor Gyökeres a Ewa Pajorová přebírají trofej Gerda Müllera pro nejlepší střelce.
Autor: Reuters
Gianluigi Donnarumma a Hannah Hamptonová přebírají trofej Lva Jašina pro nejlepší brankáře světa.
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Ronaldinho pózuje na vyhlášení Zlatého míče.
Autor: Reuters
Francouzský reprezentant Ousmane Dembélé vůbec poprvé v kariéře získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Tahoun Paris St. Germain vystřídal na trůnu španělského záložníka Rodriho z Manchesteru City. Osmadvacetiletý útočník v prestižní anketě triumfoval před Laminem Yamalem z Barcelony a klubovým spoluhráčem Vitinhou.
