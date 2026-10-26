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Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

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  23:56aktualizováno  27. října 0:24
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Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem. | foto: Matthew ChildsReuters

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem pro nejlepšího fotbalistu světa.
Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem pro nejlepšího fotbalistu světa.
Harry Kane s trofejí pro nejlepšího střelce na vyhlášení Zlatého míče.
Harry Kane s trofejí pro nejlepšího střelce na vyhlášení Zlatého míče.
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Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu Mnichov. Druhý skončil Kylian Mbappé z Realu Madrid, třetí Lamine Yamal z Barcelony. V ženské kategorii uspěla španělská hráčka Alexia Putellasová.

Kane převzal ocenění v londýnském divadle Palladium, ovládl jubilejní 70. ročník ankety.

Třiatřicetiletý útočník je pátým anglickým držitelem Zlatého míče, před ním uspěli Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 a 1979) a Michael Owen (2001).

„Že mohu převzít tuhle trofej doma v Londýně, to je opravdu něco výjimečného,“ uvedl na pódiu Kane, jenž poděkoval rodině, spoluhráčům a jmenovitě i všem svým trenérům.

Harry Kane promlouvá k publiku po zisku Zlatého míče, vedle něj bývalý útočník Ronaldo, který mu trofej předal.

Obhájce prvenství Ousmane Dembélé z Francie obsadil sedmé místo. V nominaci byl po dvou letech znovu i Lionel Messi, který má na kontě rekordních osm vítězství.

Za uplynulou sezonu, na jejímž konci dovedl Argentinu do finále světového šampionátu, se umístil na páté pozici. Pětinásobný vítěz Cristiano Ronaldo se počtvrté za sebou nevešel do třicetičlenného užšího výběru, ve kterém nebyl ani žádný český fotbalista.

Kromě hlavní ceny si Kane odnesl také trofej pro nejlepšího útočníka sezony.

Pořadí Zlatého míče v mužské kategorii:

Kapitán anglické reprezentace dovedl národní tým ke třetímu místu na mistrovství světa. S Bayernem ovládl německou ligu i pohár. V bundeslize nasázel 36 gólů a získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských soutěží.

„Nebyla to dokonalá sezona, ale v klubu i národním týmu jsme zažili spoustu krásných momentů. Věřím, že to udělá radost i mému trenérovi a dodá mu to trochu sil,“ pozdravil Vincenta Kompanyho, kouče Bayernu, který před několika dny zkolaboval na tréninku a je v nemocnici.

Ocenění pro nejlepší fotbalistku patří potřetí Španělce Putellasové. Záložnice London City Lionesses navázala na triumfy z let 2021 a 2022.

Španělská fotbalistka Alexia Putellasová se Zlatým míčem.

Její krajanka a vítězka posledních tří ročníku Aitana Bonmatíová byla od prosince do května kvůli zlomené noze mimo hru a v nominaci tentokrát chyběla.

Nejlepším hráčem do 21 let se stal potřetí za sebou Yamal. Trenérskou kategorii ovládl jeho reprezentační kouč Luis de la Fuente a mezi gólmany uspěl další mistr světa Unai Simón, jenž na klubové úrovni chytá za Bilbao.

Lamine Yamal s Kopa Trophy pro nejlepšího mladého hráče na vyhlášení Zlatého míče.

Luis de la Fuente s trofejí pro nejlepšího trenéra na vyhlášení Zlatého míče.

Zlatý míč se letos popáté za sebou uděloval za sezonu, nikoliv za kalendářní rok.

Nejprve byla cena určena pro nejlepšího evropského hráče, později pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě a od roku 2007 je anketa otevřená pro hráče z celého světa. V roce 1962 obdržel Zlatý míč Josef Masopust a v roce 2003 Pavel Nedvěd.

Zlatý míč

anketa o nejlepšího fotbalistu světa za sezonu 2025/26:

1. Harry Kane (Angl./Bayern Mnichov), 2. Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid), 3. Lamine Yamal, 4. Rodri (oba Šp./Barcelona), 5. Lionel Messi (Arg./Inter Miami), 6. Chviča Kvarachelija (Gruz./Paris St. Germain), 7. Ousmane Dembélé (Fr./Paris St. Germain), 8. Erling Haaland (Nor./Manchester City), 9. Michael Olise (Fr./Bayern Mnichov), 10. Fabián Ruiz (Šp./Paris St. Germain), 11. Jude Bellingham (Angl./Real Madrid), 12. Pau Cubarsí (Šp./Barcelona), 13. Ašraf Hakimí (Mar./Paris St. Germain), 14. Vitinha (Portug./Paris St. Germain), 15. Declan Rice (Angl./Arsenal), 16. Ferran Torres (Šp./Paris St. Germain), 17. Vinícius Júnior (Braz./Real Madrid), 18. Marc Cucurella (Šp./Real Madrid), 19. Joao Neves (Portug./Paris St. Germain), 20. Willian Pacho (Ekv./Paris St. Germain), 21. Gabriel (Braz./Arsenal), 22. Lautaro Martínez (Arg./Inter Milán), 23. Nuno Mendes (Portug./Paris St. Germain), 24. Luis Díaz (Kol./Bayern Mnichov), 25. Marquinhos (Braz./Paris St. Germain), 26. Dayot Upamecano (Fr./Bayern Mnichov), 27. Bruno Fernandes (Portug./Manchester United), 28. Julián Quiňones (Mex./al-Kadsíja), 29.-30. Sadio Mané (Sen./an-Nasr), William Saliba (Fr./Arsenal).

Nejlepší fotbalistka: 1. Alexia Putellasová (Šp./London City Lionesses), 2. Ewa Pajorová (Pol./Barcelona), 3. Khadija Shawová (Jam./Manchester City).

Nejlepší brankář: Unai Simón (Šp./Bilbao).

Nejlepší fotbalista do 21 let: Lamine Yamal.

Nejlepší útočník: Harry Kane.

Nejlepší trenér: Luis de la Fuente (Šp./Španělsko).

Nejlepší klub: Paris St. Germain.

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Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

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