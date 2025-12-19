Zlín dotahuje Jugasův návrat a kádr by měl udržet. V zimě vyzkouší Afričany

V polské Cracovii, kde působil od léta 2021, se už rozloučil. A v nejbližších dnech má Jakub Jugas podepsat smlouvu ve fotbalovém Zlíně, kam se někdejší reprezentační stoper vrací po osmi letech. „Věřím, že tento týden se definitivně domluvíme,“ uvedl sportovní manažer devátého týmu Chance ligy Pavel Hoftych.

Obránce Jakub Jugas načíná druhou sezonu v polském Krakově. | foto: Profimedia.cz

Přestože Jugas na podzim v Cracovii, kde měl funkci zástupce kapitána, vypadl ze sestavy, pro nováčka soutěže je vítanou posilou. I v 33 letech může mít před sebou v mateřském klubu ještě několik sezon.

„K regionu a k týmu patří. Věřím, že přinese kvalitu i charakter, který potřebujeme,“ pověděl trenér Bronislav Červenka.

Jugas je klasickým lídrem, ve Zlíně nosil kapitánskou pásku. Červenka od bývalého stopera Slavie očekává, že zpevní obranu, která měla v závěru podzimu problémy s důsledností a herní disciplínou.

Čisté konto udržel Zlín po dvou měsících a šesti kolech až v posledním letošním zápase s Olomoucí (5:0), po kterém Červenka mluvil i o dalším posílení mužstva.

„Nemáme možnosti jako jiné týmy. Budeme to řešit operativně. Věřím, že najdeme kluky, kteří doplní kádr a budou klíčovými hráči,“ podotkl kouč nováčka, který chce zvýšit konkurenci na krajích a zdvojit posty ve středu pole.

Zvláště když si v posledním duelu poranil rameno kamerunský štít Didiba a není jisté, zda stihne únorový začátek jarní části.

V zimní přípravě vyzkouší klub levého beka z Nigérie. Jde přitom stejnou cestou jako v případě jeho krajana Stanleyho Kanua, který na podzim zaujal bilancí 4+4. Oba patří do stejné manažerské stáje a na evropský fotbal se adaptovali v nižších portugalských soutěžích.

Do přípravy se zapojí rovněž dva teenageři ze Senegalu, kteří se ve Zlíně na podzim aklimatizovali v béčku, respektive ligovém dorostu na Vršavě. Útočník s krajním záložníkem přesvědčili a podepsali smlouvu, zatím by měli sbírat zkušenosti v třetiligové rezervě.

Pozici krajního hráče by mohl vyřešit Stanislav Petruta, který se proti Olomouci blýskl z pozice pravého záložníka hattrickem za dvacet minut druhého poločasu.

Zlínský Tomáš Hellebrand obchází s míčem Nelsona Okekeho z Bohemians.

„Je to dynamicky kluk, má v sobě vitalitu, jen ji potřebuje dát správným směrem. Pokud hraje přímočaře, jde si za tím, je skvělý,“ řekl Červenka na adresu rodáka z Moldavska.

Velkou perspektivu vidí v jeho vrstevnících Tomáši Hellebrandovi (18 let) a Lukáši Bráneckém (19 let). Zajímavé možnosti pak naznačil ve finiši podzimu na místě podhrotového hráče Tom Ulbrich, který za tři kola stihl dva góly a asistenci.

Nadějnou zprávou pro Zlín je, že by měl po nadstandardně zvládnutém podzimu udržet stávající kádr.

