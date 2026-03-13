Slavia se udržela ve hře, sérii proti Zlínu rozhodne pátý zápas. Litoměřice postupují

  22:00aktualizováno  22:00
Litoměřice jsou třetím semifinalistou první hokejové ligy. Stadion proti Vsetínu vyrovnal 11 sekund před koncem třetí třetiny, zvítězil 2:1 v prodloužení a díky třetí výhře ve čtvrtfinálové sérii ukončil Valachům sezonu. Naopak Slavia konec ročníku odvrátila. Ve Zlíně zvítězil nejlepší celek základní části 3:0 a sérii tak rozhodne až nedělní pátý zápas v Praze.

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka se radují ze vstřelené branky. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

Litoměřice si zahrají semifinále třetím rokem za sebou. První gól dal přitom hostující Vsetín, v 10. minutě otevřel skóre bývalý kapitán Stadionu Patrik Marcel. Severočeši vyrovnali 11 vteřin před koncem, když se prosadil Jan Kern, a v prodloužení po necelých šesti minutách hry využil přesilovku Vasyl Špilka. Dvacetiletý útočník čtvrtým gólem v play off celou sérii rozhodl.

Také Slavia se ve Zlíně ujala brzy vedení, v sedmé minutě skóroval Jiří Průžek. Ve třetí třetině pojistili výhru Pražanů Tomáš Trunda a Jake Gricius. Jaroslav Pavelka podruhé v sérii udržel čisté konto a pomohl vítězům základní části prodloužit sérii až do rozhodujícího pátého zápasu. Ten v neděli začne v Edenu v 15:00.

Maxa liga
4. kolo 13. 3. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC Slavia Praha 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly:
Góly:
06:35 Průžek (Gricius, Šťovíček)
45:54 Trunda
57:34 Gricius (Berka)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Kordule.
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Trunda, Polák, Kružík – Gricius, Přikryl, Berka – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Matěj Beran, Tichý, Čermák – Havrda.

Rozhodčí: Horák, Valenta – Zídek, Malý

Počet diváků: 4124

Stav série: 2:2

Maxa liga
4. kolo 13. 3. 2026 18:00
HC Stadion Litoměřice : VHK ROBE Vsetín 2:1P (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
59:49 Kern (Lang, Ton)
65:59 Špilka (Tomov, Jiří Pospíšil)
Góly:
09:11 Marcel (Dědek, Jandus)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – R. Chlán, Kern (A), Lang – Ton, Jelínek, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Honzík) – Zahradníček, Stříteský, Slováček, Dujsík, Hryciow, Ďurkáč, Marcel – Straka, Klhůfek, Rob (A) – Jonák (C), Matějček, Šmerha – M. Novák, Dědek, Jandus – Hořanský, Prokeš, Š. Bláha – E. Pospíšil.

Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka – Kokrment, Dědek

Počet diváků: 1575

Stav série: 3:1

