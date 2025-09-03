Už žádné kontroverze. NHL vymyslela pravidlo, aby týmy nezneužívaly marodku

V minulosti platilo následující: Týmy se v základní části musely svými výdaji na mzdách vejít do platového stropu, který naposledy činil 88 milionů dolarů.
Zároveň ale mohly zraněné hráče uvést na listinu dlouhodobě zraněných a jeho plat se během umístění na marodce pod strop nezapočítával.
Díky tomu tak kluby mohly hledat náhradu jinde. V play off už totiž strop neplatil a do té doby zranění hráči se najednou začali objevovat v sestavách.
Tuto variantu, jak lehce obejít přísná pravidla, využilo v uplynulých sezonách hned několik celků. Stížnosti se kumulovaly od sezony 2015, kdy Patrick Kane vynechal závěrečných 21 zápasů kvůli zlomené klíční kosti, Chicago si díky úlevě na jeho platu mohlo dovolit angažovat Antoine Vermettea, a v play off už nastupovali oba.
Záhy se takto „uzdravili“ také třeba Nikita Kučerov v Tampě, Mark Stone ve Vegas nebo naposledy i Matthew Tkachuk z Floridy. Všichni tři – stejně jako Kane – následně slavili zisk Stanley Cupu.
Teď ale NHL chystá podle kanadského portálu Sportsnet změnu. Z platu zraněných hráčů budou moct týmy ušetřit jen polovinu, navíc zavede platový strop i do play off, který od nové sezony bude čítat 95 a půl milionu dolarů.
Do něj se budou počítat všichni hráči, kteří v zápase usednou na střídačku. Zranění, případně hráči mimo sestavu se do stropu započítávat nebudou.
Posledně si Florida díky zranění Tkachuka mohla dovolit výměny, ve kterých získala útočníka Brada Marchanda nebo obránce Setha Jonese. Kdyby platový strop platil v play off už v uplynulé sezoně, například v šestém finálovém zápase by ho překročila o více jak pět milionů.
Zatímco Edmonton, její soupeř v boji o celkový triumf, by zůstal zhruba o sedm milionů pod stropem.
Tyto změny v nové kolektivní smlouvě měly původně vejít v platnost až od sezony 2026/27, nakonec se je ale NHL a její hráčská asociace rozhodly uplatnit už na příští play off.