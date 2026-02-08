Až do posledního úseku se Češi drželi na předních příčkách, Voborníková díky dvěma nulám uhájila páté místo, které jí předal kolega Krčmář. Jenže sázka na Davidovou, která závodila poprvé po pauze způsobené bolestmi zad, českým trenérům nevyšla.
Smíšená štafeta na 4x6 km na ZOH 2026
Podrobná reportáž
Devětadvacetiletá biatlonistka už od prvních metrů viditelně ztrácela, na svém úseku byla třetí nejpomalejší běžkyní. Navíc se zdržela i na střelnici, vleže sice s pomocí dvou náhradních nábojů zabílila všechny terče, vestoje už se natrápila víc.
A nakonec musela i na trestné kolo.
Ze závěrečné položky ještě vyjížděla v první desítce, na trati se však znovu propadla. Do cíle dorazila až jako jedenáctá, tři minuty po vítězné Francii. Na desáté Švýcarsko Davidová ztratila tři sekundy.
Kvůli velmi špatnému fyzickém stavu neprošla po závodě ani novinářskou mixzónou, spekuluje se o možném obnovení zranění plotýnky.
Českou čtyřku rozjížděl Hornig, který byl rovněž u třetího místa smíšené štafety v Novém Městě na Moravě. V Anterselvě se mu podařila bezchybná střelba, na trati už tak pohledný výkon nepředváděl. Na předávku dorazil osmý, parťáka Krčmáře vyslal do závodu se ztrátou třiceti sekund.
A pak přišla sólo jízda. Krčmáře i Voborníkové.
„Spoléhal jsem, že to bude více v kontaktu,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi nejzkušenější český biatlonista. „Byl to dost osamocený závod. Ale moc si z něj nepamatuju, je to takový kvapík, že člověk nemá čas na nic. Od začátku do konce jsem se snažil, co to šlo.“
Na střelnici musel jednou dobíjet, přesto vytáhl štafetu na páté místo. A své vystoupení zhodnotil: „Kromě té jedné rány dobrá práce.“
Také Voborníková si cenila svého výkonu. „Jsem moc ráda za tu střelbu,“ potěšily ji dvě nuly. „Se svým výkonem jsem docela spokojená. Na trati jsem bojovala, ale bohužel jsem celý závod jela sama. Nechtěla jsem přepálit první kolo, protože člověku se to může zvlášť v tak velké nadmořské výšce vymstít.“
První čtyřka se 25leté Češce celou dobu vzdalovala, a tak byl její cíl jasný: udržet pátou pozici. To se jí povedlo, ovšem Davidová se následně propadla. Česká štafeta alespoň o jednu příčku vylepšila umístění z Pekingu, kde Jessica Jislová, Davidová, Mikuláš Karlík a Krčmář skončili dvanáctí.
Napínavý souboj o stříbro
Favorité byli před startem jasní: Francie, Itálie, Švédsko, Norsko a Německo. A všechny tyto velmoci se seřadily v první pětce. Švédsko ovšem muselo dotahovat velkou ztrátu, Sebastian Samuelsson na prvním úseku po položce vestoje musel na dvě trestná kola.
Boj o medaile se tak zmenšil na čtyři země. Nejlépe si vedla čtveřice Francie, kterou reprezentovali Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnotová a Julia Simonová. A právě ženy se na třetím a čtvrtém úseku postaraly o únik.
Na první místo odskočily na třetím úseku, kde se blýskla první žena hodnocení Světového poháru Jeanmonnotová. Soupeřkám z Německa, Itálie a Norska uprchla především díky výkonu na lyžích, ze všech biatlonistek byla suverénně nejrychlejší. Třeba Němka Vanessa Voigtová za ní v běhu zaostala o čtyřicet sekund.
Julia Simonová už náskok zkušeně pohlídala, na obou položkách si navíc počínala bezchybně a mohla se společně s kolegy radovat z první zlaté medaile na letošních olympijských hrách.
Velký souboj o stříbro se odehrál na poslední položce, kde se postupně seřadily Franziska Preussová, Maren Kirkeeideová a Lisa Vitozziová. Jen domácí Italka si se střelnicí poradila bezchybně, čímž zařídila druhý nejcennější kov. Preussová musela na trestné kolo, Kirkeeideová dokonce na dvě.
Další biatlonové klání na olympijských hrách je na programu v úterý, kdy muži pojedou vytrvalostní závod.