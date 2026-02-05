Dopoledne Zelingrové s Chabičovským po vyrovnaném úvodu nevyšel čtvrtý end, v němž navzdory české výhodě posledního kamene získali dva body sourozenci Isabelle a Rasmus Wranaaovi, kteří tak zvýšili na 4:1.
V šesté směně bodovali švédští mistři světa z roku 2024 dokonce třikrát a mladí Češi dokázali vzápětí šťastným dvoubodovým závěrem už jen snížit na konečných 4:7.
Proti Britům pak ale sehráli zatím nejvyrovnanější duel pod pěti kruhy. Po čtyřech endech sice prohrávali 2:5, v pátém ale dokázali bodovat třemi kameny a vyrovnali.
Jennifer Doddsová s Brucem Mouatem v dalších dvou endech znovu odskočili do vedení 8:5, Češi v posledním endu měli možnost vyrovnat, nakonec se jim ale podařilo skórovat jen dvěma kameny a těsně prohráli.
Zelingrová s Chabičovským, kteří si postup na olympijské hry zajistili před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.
Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utká systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.
XXV. zimní olympijské hry:
Curling - smíšené dvojice (Cortina d’Ampezzo):
Česko - Švédsko 4:7, Česko - Velká Británie 7:8, Velká Británie - Estonsko 10:5, Norsko - USA 6:8, Korea - Itálie 4:8, USA - Švýcarsko 7:4, Norsko - Kanada 3:6, Kanada - Itálie 7:2, Švýcarsko - Korea 8:5, Estonsko - Švédsko 7:5.
Průběžné pořadí: 1. Velká Británie a Kanada 3 zápasy/3 výhry, 3. USA 2/2, 4. Švédsko a Švýcarsko 3/2, 6. Itálie 2/1, 7. Estonsko 3/1, 8. Česko, Korea a Norsko 3/0.