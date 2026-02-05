Hokejistky na ZOH 2026: Úvodní zápas s USA. Na koho narazí Češky dál

  7:44
Zimní olympijské hry v Itálii ještě oficiálně nezačaly, ale hokejistky už startují svůj turnaj. České reprezentantky zahajují utkáním s výběrem USA ve čtvrtek 5. února. Jaký mají české hokejistky program? Kdo, s kým a kdy hraje najdete v následujícím přehledu.

Česká hokejistka Tereza Pištěková (vpravo) brání Finku Sofiannu Sundelinovou. | foto: AP

Olympijský ženský hokejový turnaj se hraje od 5. do 19. února.

Hokejový turnaj ZOH 2026 se odehraje ve dvou moderních halách v Miláně. Arény nabídnou špičkové technické zázemí a kapacitu odpovídající největším mezinárodním akcím.

ZOH 2026: Stadiony a sportoviště olympiády v Miláně a Cortině?

Program českých hokejistek na ZOH

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
USA – ČESKOČtvrtek 5. února, 16:40
ČESKO – ŠvýcarskoPátek 6. února, 14:40
ČESKO – FinskoNeděle 8. února, 21:10
Kanada – ČESKOPondělí 9. února, 21:10

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Program olympijského turnaje žen

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Švédsko – NěmeckoČtvrtek 5. února, 12:10
Itálie – FrancieČtvrtek 5. února, 14:40
USA – ČESKOČtvrtek 5. února, 16:40
Finsko – KanadaČtvrtek 5. února, 21:10
Francie – JaponskoPátek 6. února, 12:10
ČESKO – ŠvýcarskoPátek 6. února, 14:40
Německo – JaponskoSobota 7. února, 12:10
Švédsko – ItálieSobota 7. února, 14:40
USA – FinskoSobota 7. února, 16:40
Švýcarsko – KanadaSobota 7. února, 21:10
Francie – ŠvédskoNeděle 8. února, 16:40
ČESKO – FinskoNeděle 8. února, 21:10
Japonsko – ItáliePondělí 9. února, 12:10
Německo – FranciePondělí 9. února, 16:40
Švýcarsko – USAPondělí 9. února, 20:10
Kanada – ČESKOPondělí 9. února, 21:10
Japonsko – ŠvédskoÚterý 10. února, 12:10
Itálie – NěmeckoÚterý 10. února, 16:40
Kanada – USAÚterý 10. února, 20:10
Finsko – ŠvýcarskoÚterý 10. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Pátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2Pátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3Sobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Sobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

Skupiny žen na ZOH 2026

A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
B – Francie, Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie

Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.

O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.

ZOH 2026: Kdy se Češi zapojí do bojů v Miláně a Cortině

Nominace českých hokejistek

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo. Z třiadvacetičlenného kádru jich na vrcholné akci minulé sezony startovalo jednadvacet.

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Nominace českých hokejistek na olympiádu

Brankářky: Julie Pejšová (Milevsko), Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.), Michaela Hesová (Dartmouth College/NCAA)

obránkyně: Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Dominika Lásková (SDE Hockey/Švéd.), Noemi Neubauerová (Zug/Švýc.), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Klára Seroiszková (Davos/Švýc.), Aneta Tejralová (Seattle/PWHL), Andrea Trnková (Clarkson University/NCAA)

útočnice: Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota/PWHL), Barbora Juříčková (Hämeenlinna/Fin.), Vendula Přibylová (MoDo Hockey/Švéd.), Linda Vocetková (Djurgaarden/Švéd.), Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Michaela Pejzlová (Ambri Piotta/Švýc.), Kristýna Kaltounková (New York/PWHL), Natálie Mlýnková (Montreal/PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa/PWHL), Tereza Vanišová (Vancouver/PWHL), Tereza Plosová (Universita Minnesota/NCAA), Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin/NCAA)

Češky na minulé olympiádě

Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).

ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kde koupit vstupenky, kolik stojí, dostupnost

Medailisté z posledních ZOH

Vítězové hokejového turnaje na ZOH
ZOHŽenský turnaj
20221. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
20181. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
20141. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko
20101. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
20061. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA
20021. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko
19981. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
