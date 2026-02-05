Olympijský ženský hokejový turnaj se hraje od 5. do 19. února.
Hokejový turnaj ZOH 2026 se odehraje ve dvou moderních halách v Miláně. Arény nabídnou špičkové technické zázemí a kapacitu odpovídající největším mezinárodním akcím.
|
ZOH 2026: Stadiony a sportoviště olympiády v Miláně a Cortině?
Program českých hokejistek na ZOH
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|USA – ČESKO
|Čtvrtek 5. února, 16:40
|ČESKO – Švýcarsko
|Pátek 6. února, 14:40
|ČESKO – Finsko
|Neděle 8. února, 21:10
|Kanada – ČESKO
|Pondělí 9. února, 21:10
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Program olympijského turnaje žen
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Švédsko – Německo
|Čtvrtek 5. února, 12:10
|Itálie – Francie
|Čtvrtek 5. února, 14:40
|USA – ČESKO
|Čtvrtek 5. února, 16:40
|Finsko – Kanada
|Čtvrtek 5. února, 21:10
|Francie – Japonsko
|Pátek 6. února, 12:10
|ČESKO – Švýcarsko
|Pátek 6. února, 14:40
|Německo – Japonsko
|Sobota 7. února, 12:10
|Švédsko – Itálie
|Sobota 7. února, 14:40
|USA – Finsko
|Sobota 7. února, 16:40
|Švýcarsko – Kanada
|Sobota 7. února, 21:10
|Francie – Švédsko
|Neděle 8. února, 16:40
|ČESKO – Finsko
|Neděle 8. února, 21:10
|Japonsko – Itálie
|Pondělí 9. února, 12:10
|Německo – Francie
|Pondělí 9. února, 16:40
|Švýcarsko – USA
|Pondělí 9. února, 20:10
|Kanada – ČESKO
|Pondělí 9. února, 21:10
|Japonsko – Švédsko
|Úterý 10. února, 12:10
|Itálie – Německo
|Úterý 10. února, 16:40
|Kanada – USA
|Úterý 10. února, 20:10
|Finsko – Švýcarsko
|Úterý 10. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Pátek 13. února, 16:40
|Čtvrtfinále 2
|Pátek 13. února, 21:10
|Čtvrtfinále 3
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10
Skupiny žen na ZOH 2026
A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.
O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.
|
ZOH 2026: Kdy se Češi zapojí do bojů v Miláně a Cortině
Nominace českých hokejistek
Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo. Z třiadvacetičlenného kádru jich na vrcholné akci minulé sezony startovalo jednadvacet.
|
Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat
Nominace českých hokejistek na olympiádu
Brankářky: Julie Pejšová (Milevsko), Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.), Michaela Hesová (Dartmouth College/NCAA)
obránkyně: Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Dominika Lásková (SDE Hockey/Švéd.), Noemi Neubauerová (Zug/Švýc.), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Klára Seroiszková (Davos/Švýc.), Aneta Tejralová (Seattle/PWHL), Andrea Trnková (Clarkson University/NCAA)
útočnice: Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota/PWHL), Barbora Juříčková (Hämeenlinna/Fin.), Vendula Přibylová (MoDo Hockey/Švéd.), Linda Vocetková (Djurgaarden/Švéd.), Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Michaela Pejzlová (Ambri Piotta/Švýc.), Kristýna Kaltounková (New York/PWHL), Natálie Mlýnková (Montreal/PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa/PWHL), Tereza Vanišová (Vancouver/PWHL), Tereza Plosová (Universita Minnesota/NCAA), Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin/NCAA)
Češky na minulé olympiádě
Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).
|
ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kde koupit vstupenky, kolik stojí, dostupnost
Medailisté z posledních ZOH
|ZOH
|Ženský turnaj
|2022
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|2018
|1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
|2014
|1. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko
|2010
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|2006
|1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA
|2002
|1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko
|1998
|1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko