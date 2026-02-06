Na hudbu z filmu Mimoni chtěl v Miláně nastoupit španělský krasobruslař Tomas-Llorenç Guarino Sabaté. Se svým trenérským týmem tento program vybral poté, co jej v minulých sezonách používal v exhibicích. A tak se jim zamlouval, že jej vybrali pro krátký program v olympijské sezoně.
Jenže ačkoliv na něj nastupoval od začátku tohoto ročníku (a byl v systému označen jako schválený držitel práv), tak tyto souhlasy pro něj z nevysvětlitelného důvodu neplatily pro olympiádu.
„Dodržel jsem všechny postupy, které byly ode mě vyžadovány, loni v srpnu jsem odeslal svou hudbu do systému ISU ClicknClear a celou sezonu jsem v tomto programu soutěžil. Bohužel jen pár dní před zahajovacím ceremoniálem jsem byl informován, že již nemám povolení tento program používat kvůli problémům s uvolněním autorských práv,“ uvedl na svém Instagramu v úterý.
Během dalších dnů se ale začala situace i vlivem veřejného nátlaku měnit, nejprve své dvě skladby povolily organizace Universal Music Publishing a Universal Pictures, které stejně tak dovolily Guarinovi Sabatému použít i kostým. Ve čtvrtek se ukázalo, že práva na třetí píseň vlastní španělský DJ a producent Juan Alcaraz, který dal svolení ihned po telefonickém hovoru s katalánským krasobruslařem.
První olympijský skandál? Krasobruslaři zakázali týden před startem hudbu z populárního filmu
A v pátek v 7. hodin ráno se Guarino Sabaté dozvěděl, že i čtvrtá skladba byla schválena. Konkrétně šlo o píseň Freedom od Pharella Williamse.
„Jsem velmi rád, že mohu oznámit, že jsme toho dosáhli: získali jsme licence pro čtyři písně a budu moci bruslit Mimoně na olympijských hrách. Nebyl to snadný proces,“ uvedl v pátek na svém Instagramu a poděkoval všem za podporu.
Postavičky z filmu Mimoni patří k oblíbeným pohádkovým bytostem mnoha dětí. Žluté „příšerky“, které poprvé spatřily světlo světa ve filmu Já, padouch, si zasloužily díky své popularitě i svůj vlastní film, který vyšel v roce 2015. Snímek vyprodukovala společnost Illumination Entertainment pro Universal Studios.