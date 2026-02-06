Krasobruslení na ZOH 2026: Kdy jedou Češi a kde v televizi soutěž sledovat

Autor:
  13:03
Krasobruslení patří už přes sto let k ozdobám olympijských her a ani v Miláně to nebude jiné. Na XXV. zimní olympiádě se mezi krasobruslaře rozdá pět sad medailí. V následujícím přehledu najdete program dění v milánské bruslařské hale, vizitky českých reprezentantů i kde soutěže sledovat.

Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství Evropy v Sheffieldu | foto: Mike EgertonAP

Do Milána se kvalifikovali čeští krasobruslaři pouze v tancích na ledě, zbylé kategorie tak budou bez českých zástupců. To však neznamená, že by soutěž mužů, žen či sportovních dvojic pozbyly na atraktivitě. Už počtvrté se uskuteční také týmová soutěž, krasobruslařský program je tím natažený od 6. až do 19. února.

ZOH 2026: Kdy jdou do akce české medailové naděje a kde je sledovat

Program krasobruslení na ZOH 2026

DatumDisciplínaČas
6. února (pátek)Týmová soutěž – Rytmické tance9:55
Týmová soutěž – Krátké programy sportovních dvojic11:35
Týmová soutěž – Krátké programy žen13:35
7. února (sobota)Týmová soutěž – Krátké programy mužů19:45
Týmová soutěž – Volné tance22:05
8. února (neděle)Týmová soutěž – Volné jízdy sportovních dvojic19:30
Týmová soutěž – Volné jízdy žen20:45
Týmová soutěž – Volné jízdy mužů21:55
9. února (pondělí)Rytmické tance19:20
10. února (úterý)Krátké programy mužů18:30
11. února (středa)Volné tance19:30
13. února (pátek)Volné jízdy mužů19:00
15. února (neděle)Krátké programy sportovních dvojic19:45
16. února (pondělí)Volné jízdy sportovních dvojic20:00
17. února (úterý)Krátké programy žen18:45
19. února (čtvrtek)Volné jízdy žen19:00

Česká reprezentace na ZOH v Miláně

Na olympijské hry se podařilo probojovat pouze tanečníkům na ledě, zato má Česká republika v této kategorii hned dvojnásobné zastoupení.

Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi startovali už v Pekingu, kde se zapojili i do týmové soutěže a perfektními jízdami pomohli české sestavě na osmé místo. Z hlavní soutěže si pak odvezli 16. příčku.

K už zkušené dvojici se v Miláně připojí další sourozenecký pár. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou juniorští mistři světa z roku 2023. Na loňském světovém šampionátu mezi elitou si účast na olympiádě zajistili díky 12. místu.

ZOH 2026: Kde sledovat soutěže v Miláně a Cortině v televizi?

Kde krasobruslení na ZOH 2026 sledovat

  • Přímé přenosy krasobruslařských soutěží naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Celkový obsah premiérového programu v České televizi však nesmí přesáhnout 300 hodin.
  • Přenosy všech olympijských soutěží nabízí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).
  • HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Zimní olympiáda kompletně. Balíček iDNES Premium a HBO Max vyjde na 349 korun

České a československé úspěchy na olympiádě

Čeští krasobruslaři zatím usilovali o medaili na zimních olympijských hrách marně, v dobách Československa ale posbírala krasobruslařská výprava celkem pět cenných kovů.

RočníkUmístěníDisciplína
2022 (Peking)16. místo – Natálie a Filip Taschlerovitance na ledě
2018 (Pchjongčchang)14. místo – Anna Dušková a Martin Bidařsportovní dvojice
2014 (Soči)10. místo – Michal Březinamuži
2010 (Vancouver)10. místo – Michal Březinamuži
2002 (Salt Lake City)8. místo – Kateřina Beránková a Otto Dlabolasportovní dvojice
1998 (Nagano)13. místo – Kateřina Mrázová a Martin Šimečektance na ledě
1994 (Lillehammer)6. místo – Radka Kovaříková a René Novotnýsportovní dvojice
1992 (Albertville)3. místo – Petr Barnamuži
1984 (Sarajevo)3. místo – Jozef Sabovčíkmuži
1972 (Sapporo)1. místo – Ondrej Nepelamuži
1968 (Grenoble)3. místo – Hana Maškováženy
1960 (Squaw Valley)2. místo – Karol Divínmuži
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.